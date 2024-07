“Qué belleza”: Lucero Mijares reaparece con body de transparencias y le llueven halagos

La potente voz e incomparable carisma de Lucero Mijares, la han convertido en una de las jóvenes promesas de la música en México, más queridas de los últimos años, siendo aplaudida en cada una de sus presentaciones y sumamente apoyada en redes sociales.

Aunque la joven posee un talento vocal que ha heredado de sus padres, al principio, no gozó de una buena recepción del público, provocando una ola de críticas por su físico del que tuvo que hablar en diversas ocasiones con los medios de comunicación, mostrando el papel que tuvieron Lucero y Manuel Mijares en su crianza para evadir a los haters.

Lucero Mijares La hija de Lucero y Mijares podría estar interesada en Eduardo Capetillo Jr. (Instagram)

“Los comentarios en redes sociales me dan exactamente igual porque sé que algunos no son verdad. Yo sé cómo soy yo y la gente ajena a veces no me conoce el cien por ciento. Agradezco a la gente que me quiere y me sigue porque me han ayudado a convertirme en la persona que soy”, declaró Lucero Mijares en un encuentro con la prensa durante su debut en la obra de teatro ‘The Wiz’.

Pero es imposible ignorar que la joven de 19 años, no cautive cada vez que sube a un escenario y con ello, sus atuendos, que, regularmente se componen de piezas neutras con destellos de pedrería que parecen tomar inspiración de aquellos que gusta usar su padre, y es que tanto dentro y fuera de los auditorios, Lucero Mijares se roba los aplausos por su autenticidad.

Lucero Mijares posa con top de transparencias y deslumbra

Si algo es un hecho, es que, Lucero Mijares, en cada una de sus apariciones, logra impactar y es que su talento vocal es único entre las nuevas generaciones que buscan hacerse un nombre en el mundo de la música.

Pero sus atuendos tampoco han pasado desapercibidos, esta vez, se robó las miradas con un look de colores oscuros para su presentación musical en ‘La Jugada del Verano’ un programa de deportes enfocado al inicio de la Copa América 2024 y los Juegos Olímpicos que están a una semana de celebrarse, el viernes 26 de julio.

Esta es la razón por la que Lucero Mijares formó parte de los invitados especiales que engalanaron el inicio del programa y fue el pasado 7 de julio cuando la joven de 19 años se presentó en la ‘Pasarela Inaugural’ del programa para hacer una presentación musical donde posó con un look de blazer azul marino con detalles de lentejuela dorada, pantalones sastre y un sexy body de transparencias que dejaba al descubierto top negro y zapatos de plataforma.

Como era de esperarse, los halagos no tardaron mucho en llegar: “Ay hermosa ¡Amamos la Princesa de México!”, “Maravillosa”, “Qué belleza”, “Wow con todo Lucerito, vas para arriba que bien volver a verte en la televisión. Hace falta un disco”, “Hermosa Lucerito”, “¡Eso, qué belleza!”.

¿Lucero Mijares está dispuesta a cambiar su estilo por presión social?

De esta forma, Lucero Mijares continúa apostando por los looks de blazer que logran que su figura resalte y le lluevan una serie de halagos en redes sociales, además, la joven ha demostrado que sin importar las críticas, ella se mantiene firme y orgullosa tal cual es.

Así lo hizo saber en una entrevista con los medios de comunicación cuando fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a cambiar su físico debido a las críticas en redes sociales, a lo que tajantemente contestó:

“Jamás, me da exactamente igual, creo que hay que amarse a uno mismo. Si quieres tener el cuerpo que quieras, pues también luchar por ello”.