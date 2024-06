¿Tuvo miedo? Joss Álvarez responde por qué nunca quiso cantar con Lucerito y hace enojar a Lalo Capetillo

Hace unas semanas que el programa ‘Juego de voces’ llegó a su fin pero sus “Herederos” siguen dando mucho de qué hablar, sorprendiendo cada vez más a la audiencia con sus ocurrencias, talento y la gran química que hay entre ellos.

Lucerito Mijares, Joss Álvarez, Mia Rubín, Eduardo Capetillo Jr. y Melenie Villareal podrán ser hijos de destacadas figuras en la industria de la música sin embargo, se están abriendo paso por cuenta propia. Eso sí, mientras que el programa les permitió afianzar lazos y convertirse en una familia, algunos han cuestionado si existe una rivalidad entre ellos, algo que ha quedado resuelto en el más reciente programa de Pinky Promise.

Joss Álvarez, Mia Rubín, Eduardo Capetillo Jr. y Melenie Villareal fueron invitados a participar en el programa de Youtube, conducido por Karla Díaz y aunque Lucero no estuvo presente debido a que ha estado de viaje por España, las risas no faltaron con las anécdotas de lo que vivieron mientras grababan ‘Juego de voces’.

Las cosas se pusieron un poco tensas cuando Joss, hijo de Isabel Lascuraín tuvo que responder una pregunta incómoda respecto a Lucerito, desatada de un video en el que la joven aseguró que “nunca quiso cantar con ella”.

“¿Es verdad que no quisiste cantar ninguna canción con Lucerito Mijares? Elabora”, leyó Joss, a lo que respondió con nerviosismo: “A ver, todos aquí conocemos el humor de ‘La Beba’, la verdad tiene un humor que si no le entiendes parece que te está atacando o está diciendo las cosas muy enserio”.

Y continuó explicando el contexto de la pregunta: “La Beba en un en vivo le dijeron que por qué nunca cantaste un dueto con Joss y ella contestó -con su humor- es que él nunca quiso cantar conmigo, que no es cierto. A mí en una entrevista me preguntaron qué te hizo falta hacer en Juego de voces y yo dije ‘un dueto con la Beba’. Entonces generó mucha polémica ese comentario y hasta en el periódico salí. No es verdad, yo siempre quiero cantar con mis Herederos. La gente dice que me da miedo, no me da miedo. Bueno sí poquito”.

“Yo siento que Lalo y y la beba traen algo pero una no han querido hablar, por eso Lalo ya en la entrevista que dió Lalo ya se abrió más al hablar de ella, y ya no hablo de la familia que crearon”. “De lo que te perdiste ella fue la única que brillo la verdad”. “Creo que en su momento no se caían bien y por eso. Algo pasó ahí”. “Creo que sí es verdad no quiso cantar para no opacarse el”, expresaron usuarios.

Lucerito La joven reveló que Joss Álvarez nunca quiso cantar con ella (TikTok)

Algo que no pasó desapercibido fue que en un momento, Eduardo Capetillo Jr. interrumpió a Joss para decirle que no criticara a Lucerito, lo que desató comentarios en redes sociales respecto al amor que le tiene.

“Lalito es Colin y la Beba Penelope. Está enamorado de su amiga”. “Eduardo dejando ver que está muy enamorado de Lucerito pero no lo reconoce”. “No se pero Lalo dejo entre ver que está muy enamorado de Lucy”, se lee.