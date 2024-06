Lucerito Mijares reaparece con polémico outfit y envía poderoso mensaje de amor propio

La alfombra rosada se tendió esta semana en el Centro Cultural Teatro I, en Ciudad de México, para darle la bienvenida a las celebridades para el estreno del musical de Brodway, “Mean Girls (Chicas malas en español)”, que está en el país hasta el 16 de junio. Una de la celebridades que no podía perderse este show era la cantante Lucero Mijares, pues es amante a este tipo de espectáculo.

El año pasado, la joven artista de 18 años, debutó como protagonista en el teatro musical El Mago The Wiz, y acudir a esta obra era imperdible para ella, por lo que no dudó en desfilar por la alfombra rosada, y, por supuesto, que se apegó al código de vestimenta pink. Lucerito, como siempre, marcó la diferencia y apostó por un outfit de “chica mala”, pero hubo algo que no paso desapercibido y que captó la atención completa de los medios de comunicación.

La hija menor de Manuel Mijares lució un jean claro ancho con una camisa manga larga de rayas finas verticales en tono rosado bebé, solo que esta prenda no era suya, sino de su padre. La carismática tomó la prestada para impactar. Lució fenomenal, y esta fue una forma de callar a los haters que la atacaron por su forma de vestir el pasado domingo 2 de junio, cuando acudió a votar junto a Manauel y su hermano.

En esa oportunidad tenía un buzo beige y una sudadera en tonos pasteles, que les incomodó muchísimo a los criticones. En el evento teatral, fue bien clara con este tipo de personas: “Sí voy a ir (cuando tenga que votar de nuevo) en pijama, en pants, en vestidos”.

Lucero Mijares Lucero Mijares sorprende en alfombra rosada con una camisa de su padre. (Instagram @LuceroMijaresC)

En relación con las críticas por su físico y forma de vestir, expresó: “Yo lo tomo muy bien normal, no me interesa, no me llama nada la atención (el body shamig del que es víctima). Afortunadamente, mis papás me han blindado bien contra esto”. Además, le envió un mensaje a los jóvenes: “A los hombres y mujeres que se les resbales, no sirve de nada hacerle caso a esas cosas”.

La cantante manifestó que pronto llegará a la radio con un nuevo tema de la mano de Eduardo Capetillo Jr, se trata de una cumbia norteña, que promete será un gran éxito. Además, destacó que entre ellos hay una bonita y sólida amistad que desea mantener con el tiempo. En relación con su corazoncito, informó que está soltera, enfocada en sus proyectos, pero no dejaría de darle la bienvenida al amor si llega a su vida.