“Pensé que era Shakira”: Clara Chía reaparece con Piqué, pero su look se lleva las críticas

Ya pasó una semana desde que Piqué y Clara Chía fueron captados en los tribunales de Barcelona, donde mantienen una pelea legal con el paparazzi Jordi Martin, a quien han puesto una orden de alejamiento por acoso y persecución.

Sin embargo, la pareja no ha podido ganar en esta batalla legal que comenzó desde hace un año, cuando Clara Chía y Piqué denunciaron a Jordi Martin en junio del 2023, sin embargo, el juez terminó por desestimar la demanda que impusieron contra el paparazzi que ha seguido de cerca la separación del español con Shakira y lo que ha pasado alrededor de ella.

Pero no solo su disputa con el famoso reportero fue lo que llamó la atención, sino, el look de Clara Chía, pues, al existir tan pocas fotografías de la novia de Piqué, cada una de sus apariciones termina intrigando al público por ver cómo luce luego de que su aspecto fuera muy criticado en el pasado, del que algunos ya han aplaudido su transformación sumándose a la tendencia old money en cada uno de sus atuendos.

Esta vez, la española ha hecho una nueva aparición que tuvo tantas críticas como aplausos de la mano de Gerard Piqué, y es que, hay algunos que piensan que todavía tiene problemas con su forma de vestir y su cabello fue nuevamente criticado.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Clara Chía y Piqué son captados en el Gran Premio de España

El pasado fin de semana se llevó a cabo el Gran Premio de España que tuvo lugar en el circuito de Barcelona-Cataluña (Montmeló) al que Gerard Piqué y Clara Chía Martí acudieron tomados de la mano con acreditaciones VIP, llamando la atención no solo por sus muestras de afecto, sino por los looks que utilizaron para la ocasión.

La joven novia de Piqué siempre termina siendo la protagonista de los titulares por los atuendos que luce, mismos que ha cambiado desde que fue duramente criticada por sus primeras apariciones junto al exfutbolista, sin embargo, decidida a terminar con el hate por parte del público, su guardarropa ha ido evolucionando, optando por prendas de estilo formal y colores nude.

Así fue el criticado atuendo de Clara Chía en el Gran Premio de España

Clara Chía Martí acudió con un atuendo adecuado para la ocasión, con un vestido ‘Celine’ de mezclilla tipo camisero con bolsillos corto y fresco para la temporada de verano, cuyo valor rondaría los 1,450 euros, que, como ya es costumbre, complementó con unas gafas de sol negras y un peinado suelto de cabello ondulado.

Aunque la joven de 25 años ha estado acertando sus outfits, hay quienes no dudaron en criticar su aspecto, dividiendo opiniones acerca del look que llevó al Gran Premio de España, no faltaron los usuarios que la compararon con Shakira e incluso arremetieron contra su cabello que algunos dijeron que lucía descuidado.

“Se parece un poco Shakira de lejos, creo busca los mismos estándares de mujer”, “Se ve súper incómoda, se agarra el pelo, el bolso, la nariz…”, “Ese vestido no le hace ningún favor aunque sea caro”, “Su boca se ve muy inyectada”, “Pensé que era Shakira”, “Cortenle las puntas tiesas del pelo a Clarita!”.