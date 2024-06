“Parece Chavo del 8″: Clara Chía reaparece con look ‘old money’ y este detalle en sus piernas se robó las miradas

Clara Chía Martí hizo una nueva aparición pública junto a Gerard Piqué para acudir a los juzgados de Barcelona a declarar para la pelea legal que sostienen con el famoso paparazzi, Jordi Martin con quien ya llevan una larga disputa en los tribunales donde solicitaban una orden de alejamiento para el reportero.

Sin embargo, los intentos de la pareja por alejar Marin no han sido exitosos, pues, a pesar de que Clara Chía solicitó que ampliara una orden de alejamiento, pues la pareja alegó que se sentían acosados y perseguidos, sin embargo, el juzgado le negó la solicitud, continuando con esta batalla legal que lleva poco más de un año intentando resolverse.

Pero la disputa legal no fue lo único que se robó la atención de los usuarios en redes sociales, también los looks que presumieron para ir a los tribunales y especialmente el de Clara Chía, quien años atrás, fue duramente juzgada por el público no solo por ser la ‘tercera en discordia’ entre Piqué y Shakira, también por la transformación que ha tenido en su forma de vestir.

Clara Chía Martí y Gerard Piqué Instagram: @3gerardpique (Instagram: @3gerardpique)

Clara Chía presume un look al estilo ‘old money’

Desde que Clara Chía acaparó los titulares luego de que se supiera que era la nueva pareja de Gerard Piqué tras su separación de Shakira en junio del 2022, la joven de 25 años no ha dejado de ser criticada por la elección de sus looks, mismos que ha intentado transformar al paso del tiempo, siendo captada en el salón de belleza y cambiando por completo su guardarropa.

Esta es la razón por la que Clara Chía logró convertirse en un referente del estilo minimalista y old money, acaparando los titulares de los medios especializados en moda, ganándose toda una tesis de cómo logra estos looks que se popularizaron gracias a Sofia Richie, Kylie Jenner y Michelle Salas.

Esta vez, para acudir a los juzgados, Clara Chía Martí lució un look al estilo ‘old money’ combinando bermudas de pinzas en color caqui, una camisa blanca básica que es un obligado de cualquier armario y que, como hemos dicho antes, se trata de una pieza atemporal que queda con cualquier outfit, y complementó con unas bailarinas de color negro que este año se colocan como una de las grandes tendencias de este año.

Critican a Clara Chía por este detalle en su look

Como era de esperarse, la pareja nuevamente fue criticada por su aspecto y la novia de Piqué no se salvó, pues, mientras unos aseguraban que estaba presumiendo uno de sus atuendos más elegantes, otros no tardaron mucho en irse contra la española y su aspecto.

“Me encanta el outfit de Clara, sencillo y elegante. Menos es más, siempre”, “Me gusta la ropa de ella muy moderno look”, “Qué pintas lleva siempre esta chica”, “Ella tiene que vestir mejor esa ropa no le va ella está bonita, pero la ropa como que no la luce muy bien”, “Está vestida como el Chavo del 8″, “Tiene las piernas chuecas, como torcidas”.