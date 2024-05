Revelan que Shakira se distanció de Karol G por culpa de Piqué: ¿Qué pasó?

Tras el éxito que tuvieron Shakira y Karol G con ‘TQG’, ahora se ha dado a conocer que las cosas no están bien entre las cantantes, pues se ha rumorado que la ‘Bichota’ se habría reunido con Gerard Piqué, expareja de su colega.

Aquí te compartimos qué es lo que se sabe al respecto, pues la situación ha llamado mucho la atención, debido a que las artistas se habían mostrado muy unidas en el pasado.

Los rumores sobre el distanciamiento entre Shakira y Karol G

La relación entre las cantantes colombianas atraviesa un momento tenso, pues durante algunos meses, han circulado rumores en las redes sociales sobre una posible disputa entre ellas, lo que ha llevado a sus fans a manifestarse, para defenderlas.

Ahora, nuevas fuentes cercanas a ambas han arrojado luz sobre la situación entre las cantantes.

Según informes de medios mexicanos, el conflicto entre Shakira y Karol G habría comenzado cuando esta última se reunió con el ex de la intérprete de ‘Antología’, Gerard Piqué, y su actual pareja, Clara Chía. Aunque no se especifica el propósito ni la fecha exacta de esta reunión, se sugiere que ocurrió poco antes del lanzamiento del álbum ‘Las Mujeres Ya No Lloran’, en marzo pasado.

¿Shakira se vengó de Karol G?

Este encuentro coincide con el hecho de que Anuel AA, ex pareja de Karol G, estuvo presente en el evento de presentación del nuevo material de Shakira. Esto generó críticas hacia ella por parte de sus seguidores, acusándola de traicionar a su compatriota.

Sin embargo, la nueva información sugiere que la presencia de Anuel AA fue una especie de respuesta de Shakira.

Después de estos acontecimientos, la atención se centró en la Met Gala 2024, donde ambas estrellas desfilaron. A pesar de las expectativas, no se registró ningún encuentro entre Karol G y Shakira, ni durante la llegada ni en el evento en sí.