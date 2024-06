¿Odias las bermudas? Estos son los pantalones que las sustituyen: favorecen a todas y son elegantes

Las bermudas son una de las prendas más cómodas y frescas para climas calurosos, sin embargo, no siempre son las favoritas de las mujeres, que esperan el mismo efecto pero con un giro elegante a los outfits, haciendo a un lado los estilos comfy y apostando por la sofisticación.

Desde hace un año, los expertos en moda no han dejado de hablar de la llegada de los estilos minimalistas que se suman a la tendencia del lujo silencioso a la que famosos, incluyendo a Carolina Herrera, han comenzado a sumarse, demostrando que la frase que dice “menos es más” es cierta, es por eso que, los vibrantes colores y demasiados elementos pasaron a un segundo plano para dar paso a lo sencillo y glamuroso.

Outfit elegante con pantalones de lino Pinterest (Pinterest)

Esta es la razón por la que prendas propuestas por Kim Kardashian quien, anteponía los looks neutros con outfits en gamas que iban del negro, gris, blanco, marrón y beige, no solo terminaron enamorando a la famosa socialité, sino a todas las amantes de la moda, que se dieron cuenta de que lo único que necesitaban para lucir elegantes, era el uso de esta gama de color.

¿Qué son los pantalones de lino?

Si tú, eres amante de esta estética y lo tuyo no son las bermudas, entonces los pantalones de lino son para ti, prometen comodidad, elegancia y sofisticación a tu look sin la necesidad de usar demasiados elementos, así que, toma nota, que así podrás combinarlos en tu día a día.

Lo mejor de todo es que no solo puedes sustituir a las famosas bermudas, sino que puedes despedirte de tus jeans al menos por un momento, para dar paso a nuevas texturas que no son necesariamente como las que ya conocemos y que prometen la misma comodidad y estilo a tu look, además de que es posible llevarlos en cualquier momento del día.

Son igual de versátiles, pues los puedes encontrar en su versión fluida, estampada o de pinzas, lo que permite que sean útiles para cualquier ocasión, ya sea para ir a la oficina, un brunch con amigas o una cita a un restaurante, simplemente son perfectos y aquí te decimos como usarlos.

Pantalones de lino Pinterest

¿Cómo combinar pantalones de lino de forma elegante?

Este 2024 hemos visto como famosas tendencias de las décadas de los 60 y hasta los 80 han vuelto a través de prendas y calzado que algunos creyeron olvidadas, y entre ellas, están los pantalones de lino, que muchos pensaron que no sería posible portarlos de nuevo, sin embargo, prometen uno de los estilos más chic de los últimos años.

Al ser una prenda fluida, siempre hay que tomar como punto de partida el equilibrio, con esto nos referimos a que es necesario que para estilizar la figura, optemos por tops cortos o ceñidos, también por el uso de prendas sueltas como camisas básicas oversize y hasta blazers si lo que buscas es un toque formal perfecto para el trabajo.

Lo mejor de todo es que se trata de una prenda que queda con absolutamente todo, por lo que no es necesario que tomes demasiado tiempo frente a tu clóset buscando ese look que destaque tu lado más elegante. Además, lucen increíbles con sandalias, dejando el outfit cómodo y chic, ideal para un viaje de verano.