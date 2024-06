¡Ni jeans, ni shorts! Los ‘jorts’ serán furor este 2024: prometen el look más cómodo y chic en minutos

No hay prenda que pueda desbancar a los jeans, pero sí hay algunas piezas que pueden sustituirlos al menos de forma momentánea, prometiendo la misma comodidad, versatilidad y glamour que caracterizan a la prenda que se ha convertido en la reina de las tendencias desde décadas atrás.

Pero la moda está en constante evolución y esta es la razón por la que los jeans también han cambiado de forma para continuar vigentes en el gusto del público y es que looks como los de Hailey Bieber y Bella Hadid ya anunciaban el éxito de los ‘jorts’ que este año se colocarán como una de las prendas esenciales para las temporadas de primavera-verano.

Así que si buscas darle un giro a tu look y la moda de inspiración vaquera es lo tuyo, entonces dale la oportunidad a esta prenda que ofrece los mismos beneficios que los jeans con un ligero cambio que le darán carácter y personalidad a tu look.

Los jorts son la nueva tendencia que no pueden faltar en tu armario este 2024

¿Qué son los ‘jorts’?

Los ‘jorts’ son la nueva tendencia de 2024 que no puede faltar en tu armario, medios especializados en moda ya auguran el éxito de esta prenda que se trata de nada más y nada menos que un híbrido entre los jeans y shorts que querrás probar en tu próximo outfit.

Si eres amante de las prendas con carácter y personalidad, entonces los ‘jorts’ son la prenda que tu armario necesitaba. Se trata de una prenda que proviene del corte de los clásicos jeans a algo mucho más corto, la razón por la que suelen verse de forma deshilachada en los bordes inferiores que, por ende, ofrecen un outfit rebelde y despreocupado que además es cómodo y queda perfectamente con todo.

¿Cómo usar ‘jorts’ de forma elegante?

Este tipo de prenda es ideal para climas cálidos y sin duda es el complemento para looks chic sin demasiado esfuerzo, así que dale una oportunidad a los ‘jorts’ y luce como toda una experta en moda. Aquí te dejamos algunas combinaciones para elevar su potencial al máximo.

Jorts con tacones

Si bien, lo tuyo son los outfits glamurosos entonces combina tus ‘jorts’ con tacones, ya sean mules, sandalias de tacón o stilettos, serán el toque perfecto para un outfit elegante con el podrás acudir incluso a la oficina, suma camisas y blazers a tu outfit y unas buenas gafas de sol y estarás lista en poco tiempo con solo tres elementos.

Tendencia en jorts este 2024

Jorts con tenis

Los jorts quedan mejor con tenis, ofrecen el look más relajado y chic de todos, así que si no sabes qué ponerte para el día a día, entonces combina esta prenda con una camisa blanca o top deportivo, suma tu calzado favorito como unos Converse, Adidas Samba o New Balance. Tendrás un outfit perfecto para una tarde sin demasiados elementos.

Jorts con tenis

Jorts con sandalias

Para un look fresco y veraniego combina jorts con sandalias, pueden ser planas o de tacón, suma alguna camiseta básica en color blanco o grunge, suma accesorios como gorras o gafas de sol para terminar con un outfit desenfadado y chic perfecto para salir cómoda a un paseo veraniego.