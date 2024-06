¿Qué son las blusas 3D? La prenda que arrasa este 2024 por favorecer a todas y ‘ocultar rollitos’

Las temporadas de calor son el pretexto perfecto para experimentar con los looks más románticos, divertidos y coloridos, dignos de la vibrante naturaleza de la primavera y el verano, entre ellos, los estilos florales y aunque pueda sonar como una apuesta segura, siempre hay una forma en la que se pueden reinventar.

Este año, las tendencias se han inclinado a los estilos minimalistas y neutros, pero darle un giro a nuestro guardarropa nunca es malo, además, no siempre tienes que ir al último grito de la moda, y ahí radica su magia, en lucir cómoda, original y auténtica con outfits que te hagan sacar tu mejor versión.

Así que no te preocupes si no sigues paso a paso lo que dicta la moda, pues darle un toque de alegría o extravagancia a tu outfit no es tan malo, dale ese sello original con las blusas 3D que este año vienen con fuerza y prometen apoderarse de tu armario, siendo un verdadero tributo a la elegancia, pues no hacen falda demasiados elementos para lucir sofisticada, solo falta esta pieza.

Blusas 3D

¿Qué son las blusas 3D?

Son los expertos estilistas y periodistas de moda, los que nos proponen el uso de blusas 3D que además de ser elegantes, logran darle un giro a tu look a través de detalles que hacen que tu outfit luzca sofisticado, diferente y chic.

Los climas cálidos siempre se prestan para el uso de prendas alusivas a la temporada, entre ellas, las flores, esas que, a pesar del tiempo se mantienen como uno de los pilares que logran hacer que el tiempo sucumba ante ellas, esta es la razón por la que el estilo 3D se vuelve una de las opciones que más elegantes tanto para las grandes ciudades como para espacios de verano.

Las blusas 3D son sencillas de identificar, pues se trata de un tipo de prenda que brilla por los elementos que sobresalen de ella, usualmente se trata de flores, ya sea en su versión maxi, o pequeños detalles que están colocados alrededor de ellas o bien en la parte del escote o cuello, característica que logra que este tipo de pieza, luzca sofisticada.

Bien lo auguraban eventos como la MET Gala, que propuso el uso de ropa floral gracias a su temática ‘El Jardín del Tiempo’ donde vimos a estrellas como Zendaya y Bad Bunny unir esta tendencia es sus imponentes atuendos.

Blusas 3D

¿Cómo usar blusas 3D?

Las blusas 3D son un símbolo de elegancia, pero eso no significa que no sean versátiles, al contrario, se trata de un tipo de prenda muy fácil de combinar y lo único que debes tener en cuenta es la ocasión, si necesitas un look forma, combínalas con pantalones satinados, de pinzas, o faldas midi y complementa con sombreros.

Si, por el contrario, buscas algo más ligero y casual, combina con wide leg jean o bien, shorts y minifaldas, que logran hacer el look diario más bonito de las temporadas de calor. Por otro lado, es una de las mejores opciones para un estilo de vacaciones y si quieres deslumbrar en la playa entonces combínalos con pantalones fluidos o palazzos.