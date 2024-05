“¡Qué preciosa, qué radiante!”: Michelle Rodríguez presume su transformación física con crop top y jeans

Han pasado varios meses desde que Michelle Rodríguez encendió el internet presumiendo su figura en bikini negro, mostrando su transformación física, convirtiéndose en una de las figuras que han inspirado a otras mujeres a adoptar nuevos hábitos alimenticios.

Sin embargo, este cambio ha generado una fuerte controversia por parte de los internautas, quienes han dejado ver el lado oscuro del internet, luego de que la famosa comediante, fuera víctima de duras críticas por adoptar un estilo de vida saludable, argumentándole que esto se debía a una necesidad por encajar en los estándares que la sociedad ha impuesto y no por decisión propia.

En un encuentro con la prensa el año pasado, Michelle Rodríguez mandó un inspirador mensaje en el que mencionó: “Estoy muy contenta, estoy trabajando desde otro lugar conmigo misma, invitando a la gente a que se abracen, a que se conozcan, a que nos queramos como somos. El amar quiénes somos no tiene que ver con si cambiamos a no (físicamente), amar quiénes somos es aceptar quiénes somos, nuestra luz, nuestra sombra; eso es lo que más invito a la gente”.

Michelle Rodríguez Instagram: @michihart (Instagram: @michihart)

Fue en una reciente video promocional que Michelle Rodríguez, fiel a su forma de ser, habló con humor sobre este proceso que está viviendo, declarando: “Está bien difícil ser flaca... ahora todo el mundo me felicita, me dicen ‘qué bonita te ves’, ahora todo el mundo te quiere ligar, ahora toda la ropa te queda. ¿Ahora de qué me voy a quejar?”.

Demostrando que poco caso ha hecho a los haters que han intentado opacar el proceso que actualmente está viviendo y del que, la propia standupera, nos ha dejado ver a través de redes sociales, llevándose los halagos de los fans por los outfits que ahora presume.

Michelle Rodríguez presume su figura en crop-top

Hace unos días, Michelle Rodríguez acudió a la celebración de los 151 años de los famosos jeans Levi’s ‘501′ donde optó por un look juvenil por el que sus seguidores le aplaudieron, demostrando que no es necesario apostar por outfits demasiado elaborados para lucir como todo un ícono de la moda.

Para dicho evento la comediante de 40 años, rompió con toda regla de Carolina Herrera, demostrando que los jeans son perfectos para cualquier edad, posando con unos vaqueros rasgados de tiro alto que complementó con un crop top de tirantes tipo halter satinada en color plata, que adornó con un moño color verde limón y unos lentes de sol tipo aviador semitransparentes del mismo tono.

Como era de esperarse, la imagen se llenó de cientos de halagos aplaudiendo su look juvenil que dejaba ver su transformación física, y la enorme sonrisa que la caracteriza, dejando ver que está en una etapa de plenitud a pesar de las críticas.

Los fanáticos no pararon de halagar a la comediante: “Me encanta verte así de hermosota, por dentro y por fuera”, “Qué preciosa, qué brillante, que radiante!”, “¿No me quieres contar dónde compraste tus lentes? Están casi tan brutales como tú”, “Me encantan tus oufits, siempre te ves preciosa”.