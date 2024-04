Mariana Botas presume su figura en nueva foto y usuarios la critican: “Las bajan de peso mágicamente”

Mariana Botas es una de las estrellas que ha logrado impactar con un cambio ‘radical’ en su aspecto físico, sin embargo, ha corrido con la misma suerte de Michelle Rodríguez y Angélica Vale, siendo objeto de críticas por su transformación, demostrando lo peor de la sociedad y el lado oscuro de las redes sociales.

Desde el verano del 2023, la actriz y conductora de ‘Las Envinadas’ presumió una espectacular figura en el Carnaval de Veracruz posando con una minifalda de piel sintética y un top plateado que dejaron al descubierto parte de su abdomen, lo que la convirtió en la protagonista de diversos titulares que resaltaban su transformación física.

Mariana Botas en el Carnaval de Veracruz Instagram: @marianabotasl (Instagram: @marianabotasl)

Critican a Mariana Botas por bajar de peso

Su proceso comenzó desde 2021, pero no ha sido nada fácil, pues, igual que Michelle Rodríguez y Angélica Vale, ha sido señalada por dejarse llevar por la presión social de encajar en un estereotipo de belleza, buscando verse “delgada y bonita”.

Las redes sociales también tienen un lado oscuro y es que, fue ahí, donde Mariana Botas, fue duramente criticada por los cambios en su peso, esto luego de que se viralizaran unas fotografías de su campaña para ‘Liverpool’, “Las reglas se hicieron para romperse”, donde sus compañeras de ‘Envinadas’, Daniela Luján, Jessica Segura y Nashla Aguilar también formaron parte.

Para la serie fotográfica, Mariana Botas utilizó un total look rosa que se compuso de prendas que forman parte del catálogo de ‘Liverpool’ como un conjunto de blazer, pantalones sastre y chaleco que combinó con unas sandalias de plataforma en tono metalizado, siendo esta la cereza del pastel de su outfit. Su beauty look se compuso por un maquillaje ligero en tonos rosados con labios casi nude, algunos brillos en su mirada y una cola de caballo muy natural.

Mariana Botas TikTok: @envinadas / Campaña Liverpool (TikTok: @envinadas / Campaña Liverpool)

Pero lo que terminó por captar la atención fue el cambio físico de la actriz, que muchos no tardaron en criticar, pues en los comentarios se leía: “Me da risa que se la pasan diciendo que se aman, pero les hacen sesión de fotos y las bajan de peso mágicamente”. Eso sí, no faltaron los fans que salieron a apoyar a la actriz de 34 años, aplaudiendo su cambio y destacando lo bonita que lucía: “Qué cara, qué porte, qué cuerpo. Cada día más linda Marianita”.

¿Cómo bajó de peso Mariana Botas?

Fue en 2021 cuando Mariana Botas comenzó su transformación física perdiendo más de ocho kilos en menos de dos meses gracias la dieta keto, adecuándose a un programa de alimentación de cetosis, iniciando con acondicionamiento físico.

“Físicamente, me siento increíble, mentalmente también porque llevo un proceso: cada semana tengo cita con mi nutriólogo, psicólogo, fisioterapeuta, entonces, es un tema integral, mi cuerpo está superbién, me siento mejor que sin hacer la dieta y estoy adquiriendo hábitos alimenticios y rutinas muy buenos en la vida, entonces estoy como muy orgullosa del proceso y de vivir esta experiencia”.

También confesó a ‘Las Estrellas’ que siempre había tenido problemas con su cuerpo teniendo que ceñirse a un régimen alimenticio que impidiera que subiera de peso: “Yo siempre he tenido el tema de que me tengo que cuidar demasiado para no subir de peso”.