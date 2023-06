Sexy y atrevida: Mariana Botas presumió cambio de look y fans generan debate por su peso

Mariana Botas sorprendió a la red cuando posteó una fotografía que mostraba el cambio radical en su peso, mientras se presentaba en un carnaval de Veracruz, luciendo verdaderamente espectacular, generando una serie de comentarios acerca de su cuerpo y la transformación que ha tenido.

Y es que la propia actriz, nos ha ido mostrando este cambio a través de su cuenta de Instagram, donde no ha dejado de compartir este proceso que, no ha sido nada sencillo para ella, tanto que en repetidas ocasiones, Mariana Botas ha sido la primera en promover una cultura de respeto donde no se hable de los cuerpos ajenos, aún si se tratase de un cumplido.

Mariana Botas Instagram: @marianabotasl (Instagram: @marianabotasl)

Su proceso ya lleva unos años, y en 2021, se hizo más evidente cuando se mostró en bikini, orgullosa de sus cambios y sobretodo por quien es.

Mariana Botas presume su radical pérdida de peso

Hace un par de días que fue cuando posteó su foto en el Carnaval de Veracruz, que la historia fue como un déjà vu, pues volvió a presumir su figura, esta vez con un impactante conjunto de falda de cuero, top de brillantes que acentuaron perfectamente su cintura y añadió unas plataformas negras ‘T-Bar’.

Su beauty look, dio protagonismo a su mirada con un delineado por encima de su párpado al que le añadieron pequeñas piedras que dieron luz a la profundidad del negro en su mirada, sus labios se mantuvieron al natural con un rosa ligero: mientras tanto, su cabello que apenas rebasa sus hombros, estaba peinado con unas ligeras ondas.

Mariana Botas Instagram: @marianabotasl (Instagram: @marianabotasl)

Este cambio despertó los comentarios de sus seguidores, entre ellos uno donde le preguntaban la receta para bajar de peso, lo que despertó un debate sobre hablar de los cuerpos ajenos: “Mariana te ves muy bien, has bajado mucho de peso y te ves más bonita!!!! ¿Cuál es el secreto? Saludos!!!”.

Rápidamente los usuarios contestaron al comentario, diciendo que en pleno 2023 ese tipo de comentarios no son buenos, sean bien o mal intencionados. “Lo que para ti puede ser un inofensivo “halago” para alguien más ese comentario tuyo puede ser una sentencia de muerte si se lo dices a una persona vulnerable o con trastornos alimenticios. De la apariencia física de los demás NO SE OPINA”. Contestó un seguidor de Mariana Botas.

mariana Botas Instagram: @marianabotasl (Instagram: @marianabotasl)

Mariana Botas habla sobre su cuerpo y pide respeto para los cuerpos ajenos

La actriz de 33 años, conocida por su personaje de ‘Martina’ en ‘Una Familia de Diez’ y su programa ‘Las Envinadas’ que ha adquirido gran popularidad junto a Daniela Luján y Jessica Segura, habló en una entrevista para ‘Pinky Promise’ de Karla Díaz sobre las luchas que ha vivido con su cuerpo y cómo es que ha logrado aceptarse con el paso del tiempo.

Mariana Botas hizo especial énfasis en la forma en la que todos aplauden la pérdida de peso de una persona, pero esto no sucede cuando se ganan unos kilos de más, pues pasa todo lo contrario, ya que suelen atacar e incluso son los propios medios quienes fomentan estas prácticas con encabezados hirientes, donde no se detienen a pensar en las luchas que acarrea alguien tras estos cambios.

“Realmente la gente no sabe lo que luchas en tu vida (...) Lo he sufrido, porque cuando bajo de peso es las notas es de: ‘No mam**, te ves increíble´, pero cuando no es: ‘Mariana Botas está subida de peso’”. . Comentó a Karla Díaz.

Mariana Botas Instagram @marianabotasl (Instagram @marianabotasl)

En diferentes ocasiones y hasta en el propio programa de ‘Las Envinadas’ Mariana Botas ha hecho saber lo difícil que ha sido para ella aceptar su cuerpo y que incluso desearía lucir distinta, pero que es una situación con la que, al paso del tiempo, ha ido aceptando y con la que ha aprendido a vivir, mostrando los esfuerzos por cambiar sus hábitos y llegar a su cuerpo ideal siempre de una forma sana, cuidando cuerpo y mente.

“Realmente todo el mundo se siente con la libertad hacerlo (criticar), pero no me afecta, mientras yo me sienta a gusto conmigo misma, y cuando me ha pasado que no lo estoy, hago lo que estoy haciendo ahorita, adquiero mejores hábitos de alimentación, hago ejercicio y adquiero rutinas más saludables para mí”. Comentó Mariana Botas a una entrevista para El Canal de las Estrellas en 2021 y añadió que a ella nunca le ha gusto criticar a alguien por su aspecto físico, pues cada quien sabe por qué está así.