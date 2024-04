“Está bien difícil ser flaca”: Michelle Rodríguez habla sobre cómo le cambió la vida tras bajar de peso

Michelle Rodríguez La actriz y comediante fue halagada por su reciente look (@michihart/Instagram)

Michelle Rodríguez vuelve a ser foco de atención en las redes sociales por comentarios relacionados a su cambio físico. La actriz mexicana logró bajar considerablemente de peso, a través de un procedimiento médico, que aunque no esté revelado por completo, se puede apreciar a simple vista que funcionó de maravilla.

Sin embargo, para la actriz no sólo fue un cambio físico. En la calle, con sus amigos, familiares y conocidos hay una diferencia en trato que recibe de la gente, que en ocasiones no suele disfrutar.

Michelle Rodríguez ha demostrado que su talento está separado por completo de su apariencia. Tiene habilidad para la comedia, la actuación y hasta para la música. A pesar de esto, dice que pareciera que ahora sólo es una mujer que bajó de peso. Así lo hizo saber en unas declaraciones que ofreció durante la promoción de uno de sus shows, según reseña Milenio.

“Está bien difícil ser flaca... ahora todo mundo me felicita, me dicen ‘qué bonita te ves’, ahora todo mundo te quiere ligar, ahora toda la ropa te queda. ¿Ahora de qué me voy a quejar?”, dijo Michelle Rodríguez.

Sus palabras forman parte de su show de comedia. No deberían ser tomadas como algo completamente literal o serio. Pero los usuarios que la siguen en su cuenta de Instagram descargaron algunas opiniones en su contra por haber dicho estas palabras.