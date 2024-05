¿Es camisa o vestido? Anne Hathaway posa con “extraño” look ‘híbrido’ y deja confundidos a todos

Cuando se trata de estilo, Anne Hathaway sabe perfectamente como deslumbrar en cada lugar al que va, y fue su reciente aparición en un evento de la casa de joyería Bulgari, (de la que es embajadora) donde propuso un nuevo tipo de estilo que ha causado ruido en redes sociales.

Hace unos meses, mientras se encontraba promocionando su nueva película en Prime Video, ‘The Idea of You’, la actriz de 41 años ya nos había dejado sin aliento con algunos de los looks más sexis que demuestran que las mujeres maduras también pueden explorar su lado sensual, lo contrario a lo que ha dictado Carolina Herrera en el pasado.

Pero sin duda, si uno de los diseños que ha utilizado se robó el aliento, fue nada más ni nada menos que una sensual y peculiar pieza de color blanco que mezcla elementos que muy pocos hubieran imaginado en conjunto.

Anne Hathaway Instagram: @gucciwestman (Instagram: @gucciwestman)

El vestido blanco de Anne Hathaway en Roma

El pasado 20 de mayo, Anne Hathaway fue vista saliendo del Hotel Bulgari en Roma, tras ser una de las invitadas al evento ‘Aeterna’ de la famosa firma de la que actualmente es embajadora, presumiendo algunas de las piezas como collares y exquisitos brazaletes.

Pero no solo fue lo brillante de sus joyas lo que captó la atención, también su look que corrió a cargo de su compañera y amiga, Erin Walsh, la misa que ha logrado hacer de Hathaway un ícono de la moda gracias a sofisticados y siempre atinados atuendos de alfombra roja.

La actriz presumió un romántico peinado con un ligero volumen que caía sobre sus hombros, mismo que corrió a cargo de Orlando Pita. Para su maquillaje, Gucci Westman apostó por un ligero toque glossy en los labios y dejó al descubierto una piel perfecta con pequeños toques rosados.

Pero la cereza del pastel fue nada más y nada menos que el vestido Gap diseñado por su director creativo Zac Posen, especialmente para ella, y es que el atuendo combinaba la relajación y soltura de una camisa blanca con la sensualidad de corsé de ligeras transparencias que en conjunto fueron imposibles de ignorar.

Esta prenda deja como resultado uno de los híbridos más elegantes, dejaba a la vista una larga camisa blanca básica en forma de vestido con un escote en ‘V’ con la intención de que, a partir de esta abertura, se asomara lo femenino del corsé, inspirada en la película de Audrey Hepburn ‘Roman Holiday’.

La reacción de los fans al vestido de Anne Hathaway

Los fans no tardaron mucho en reaccionar a la prenda que Anne Hathaway utilizó, preguntándose cómo es que logró que Gap hiciera un vestido de ese tipo y además apostara por un look en el que combina elementos tan “simples” en una sola pieza elegante y formal.

Entre los comentarios los usuarios se dividieron en dos, los que apoyaron y se dejaron cautivar por el diseño y por los que no entendieron el concepto: “Me gustó la mitad superior. Ojalá la mitad inferior fuera mejor ejecutada”, “No sabía que Gap hiciera vestidos”, “Parecen sábanas”, “Yo: voy a Gap. Busco un vestido: No lo encuentro”, “Está hecho a la medida, así que eso significa que fue hecho para ella, por lo tanto, más caro de lo que normalmente pagas en Gap. Así que no, ella no está usando una prenda de ropa que podamos permitirnos también”, “Me recuerda a la camisa blanca GAP de Sharon Stone en los Oscars”.