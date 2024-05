¿Adiós jeans? Los pantalones ‘sastre’ arrasarán: así los puedes usar con tenis de forma elegante

Los tenis son el básico del armario que queda con todo, pero, por mucho tiempo, se convirtieron en el complemento perfecto de los jeans, sin embargo, las tendencias dictan que entre las prendas que serán las favoritas del 2024, serán aquellas de corte sastre, no por nada, la tendencia de ‘abuelito’ se viralizó desde principios de año, retomando la estética vintage a partir de elegantes piezas.

PUBLICIDAD

Este año los tenis han sufrido los mismos cambios que los jeans, y ya no solo es necesario optar por los blancos, pues los de colores serán furor esta temporada y no te puedes perder usarlos en alguno de tus looks.

Pero, el regreso de los tenis de colores y los jeans de pierna ancha no es lo único que los estilistas proponen, sino una combinación que podría parecerte arriesgada, sin embargo, es tan chic, que estoy segura de que en algún momento querrás probarla, es cómoda, moderna y glamurosa.

Recomendados

Pantalones sastre con tenis Pinterest (Pinterest)

Los pantalones sastre con tenis serán furor

Los pantalones sastre están acaparando terreno este año, conviriténdose en una de las prendas más elegantes del 2024 junto a los chalecos de este tipo, que no puedes perderte de usarlos, y es que famosas como Cynthia Rodríguez ya se han sumado a esta tendencia.

Pero el uso de este tipo de pantalones no viene solo, y no te preocupes que no se trata necesariamente de lucir conjuntos demasiado formales, esta es la razón por la que medios especializados en moda, proponen el uso de tenis en conjunto con estas prendas, lucirás como toda una experta en moda sin demasiado esfuerzo y si eres amante de lo glamuroso, entonces sigue leyendo que te encontrarás con los looks más bonitos para darle un iro a tu look.

¿Cómo usar pantalones sastre con tenis?

Si eres amante de lo glamuroso, entonces sigue leyendo que te encontrarás con los looks más bonitos para darle un giro a tu look.

Con prendas oversize

Con prendas oversize al estilo Hailey Bieber, combina blazer y pantalones con un top bandeau y tenis, lucirás como toda una girl boss y es un look perfecto para un plan casual, el color del traje es la clave.

Con tenis retro

Los tenis retro serán furor, úsalos con un look de pantalones, sastre y dales, ese toque deportivo, complementa con un top corto y una gorra de beisbol.

Con camisa y tenis de colores

Las camisas se han convertido en uno de los básicos que no puede faltar en nuestro clóset, combínala con unos pantalones, sastre y tenis de colores que serán de los favoritos durante las temporadas de calor.

Contrasta tu calzado con tu look

Juega con los colores de tu look, en este caso unos tenis tipo converse de plataforma en color marrón que hacen juego con el pantalón (que por cierto, incluye un estampado) y se complementa con un blazer (de color liso) sumado a una camisa crop.

Olvida los blazers

Para un look fresco y ligero, deja a un lado los blazers y opta por una blusa o camiseta simple, combina con pantalones sastre y tenis.