¿Adiós tenis blancos? Estos son los colores que serán furor: así los puedes usar de forma elegante

Por mucho tiempo, los tenis blancos se han vuelto los favoritos de las mujeres y es que sin importar el look, estos combinan con absolutamente todo, siendo uno de los aliados básicos de cualquier guardarropa, pero las tendencias indican que es momento de dar paso a los colores dignos de la primavera.

Esta temporada los colores no solo se van a quedar en nuestras blusas o camisetas, la alegría de la primavera se va a trasladar al calzado, y es que, los tenis están sufriendo una transformación en la que, los clásicos planos a los que acostumbrábamos, quedan atrás para dar paso a los retro, y es que es un hecho que esto ya se veía venir desde el verano del 2023.

Tendencia en tenis de colores 2024 Freepik (Freepik)

Casi un año después de que se auguraba el éxito de tenis retro como los ‘Adidas Samba’ o los famosos ‘Decathlon’, los medios especializados en moda nos indican que estos no vienen para nada en un color neutro, al contrario, es momento de explorar nuevas propuestas y con esto, no solo tener en la mira los colores blancos sino toda la gama que le dará un toque divertido a tu look.

Recomendados

¿Cómo usar tenis de colores en primavera?

Es un hecho, los tenis de colores arrasarán en primavera y si tú también quieres explorar esta nueva y divertida tendencia, entonces aquí te enseñamos algunas de las claves que debes tomar en cuenta para sumarte a uno de los estilos para los amantes de lo retro.

Los últimos años se han tratado de un viaje al pasado, de aquello que reinó las tendencias en épocas como los 50, 60 y 70, esto se ha podido ver a través de cortes de pelo como el ‘mariposa’, los pantalones acampanados, el uso de camisetas marineras y en este caso, el regreso de los tenis retro que ya venían proponiendo grandes marcas como Balenciaga.

Si tú también quieres sumarte a esta colorida y atrevida tendencia, aquí te enseñamos a unirte de una forma elegante, una vez que veas los looks te aseguro que querrás probar al menos uno de ellos.

Tenis de colores con blazer

Combina prendas deportivas, en este caso fueron shorts, pero puedes usar bikers y un top. Ponle como cereza del pastel un blazer ya sea rosa, amarillo o rojo y combina con tenis del mismo color, tendrás un look chic en poco tiempo.

Casual y divertida

Una camiseta y unos jeans nunca tuvieron tanto ‘punch’ como ahora, ponle unos tenis de colores y brilla por tu atuendo.

¿Quieres algo glamuroso?

Combina una camisa blanca que siempre está en tendencia con la falda satinada que será furor en primavera y dale el toque cómodo con unos tenis retro, en este caso son naranjas, pero las posibilidades son infinitas.

Monocromático con un toque de color

Centra la atención en tu calzado, recuerda que los Adidas Samba serán de los más populares en primavera, así los puedes usar con un total look blanco.

No dejes el animal print

Los tenis retro en colores naranja, rojo, amarillo, verde, azul y rosa serán de los más usados, en este caso se combinó de una forma acertada el animal print con una chaqueta bomber y falda con este estampado.