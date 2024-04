¿El fin del francés? Las ‘uñas de fresa’ le arrebatarán la corona: son sofisticadas y bonitas

Si estás aburrida de los clásicos diseños de uñas y quieres probar algo nuevo, entonces apuesta por las uñas de fresa que, los expertos en moda, ya han augurado como la técnica que viene a quitarle la corona al famoso francés que durante mucho tiempo se ha vuelto uno de los predilectos.

Es difícil imaginar que el diseño de uñas francés pudiera ser sustituido por otro, pues, por años, este se ha colocado como el más pedido de los salones de belleza, por su minimalismo, belleza, y sofisticación que logra hacer que las manos de las mujeres luzcan cuidadas y delicadas.

Pero hay un nuevo diseño que promete surtir el mismo efecto, pero regalándonos un toque moderno para salir de este clásico estilo que si bien, no es malo, es perfecto para quienes desean algo más allá, sin salir de lo sofisticado y lo minimalista, que sigue manteniéndose como una de las tendencias más fuertes de este 2024.

¿Qué son las uñas de fresa?

Las uñas de fresa no se trata de un diseño que incluya diseños a mano alzada con esta deliciosa fruta, sino de un estilo que mantiene el minimalismo y que bien puede estar relacionado con tendencias como el ‘coquette’ y el ‘balletcore’.

Son románticas, delicadas y sobre todo, muy elegantes, tanto que la propia Victoria Beckham las llevó con orgullo durante su fiesta de cumpleaños 50 en un exclusivo club nocturno de Londres, donde tuvo como invitados a estrellas como Salma Hayek, Eva Longoria y Nadia Ferreira.

Es un diseño simple en color pastel, se trata de un ligero toque de rosa, estilo malteada de fresa, en nuestro manicure, que le da ese sentido minimalista y una suma elegancia a partir de este estilo cremoso que ha sido muy trendy inspirado en las ‘strawberry milk nails’.

5 diseños bonitos de uñas de fresa que tienes que probar

Pero no temas, que esto no significa que no les puedas dar tu propio toque y personalidad, aquí te dejamos algunos estilos que podrían gustarte para que te sumes a la tendencia

Clásica y elegante

Usa la versión clásica de las uñas de fresa, no es más que un toque de rosa pastel en tu manicura. Es un tono favorecedor que además de alargar tus manos, da este efecto de limpieza y sofisticación que solo este color podría lograr.

Apostando por el básico infalible

Las uñas francesas se adaptan a todo, en este caso a las de fresa. Le das un giro a tu manicure y además es muy elegante.

Con diseño ombré

El diseño ombré será uno de los más pedidos, puedes combinarlo con tus uñas de fresa. Recuerda que se trata de un sofisticado degradado.

Un toque de glitter

Dale un giro divertido con formas abstractas y un toque de glitter a tu próximo diseño de uñas, no olvides que el rosa es nuestro principal elemento.

Uñas cromadas de fresa

Las uñas cromadas también serán tendencia, apuesta por este diseño que será furor en 2024 y deslumbra, en color rosa luce muy elegante y bonito, así que puedes considerar este estilo en tu próxima visita al salón.