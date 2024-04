Los mocasines con jeans serán la tendencia más lujosa del año: así le puedes dar un giro moderno y elegante

Los jeans con mocasines son la tendencia que debes probar al menos una vez en tus looks para esta temporada, y es que retoma una estética clásica que ni miembros de la realeza, como Lady Di, han podido resistir.

Entre todas las tendencias, existe una que, si importar el momento, vuelve para afianzar su lugar y no solo eso, demostrar que puede tener un lugar en la lista de conjuntos atemporales que, por alguna razón, tienen esa magia de quedar con absolutamente todo y es una opción perfecta para todas las temporadas, ya sea que te encuentres del otro lado del mundo en un clima extremadamente frío, como si estuvieras en pleno calor con la primavera.

Jeans con mocasines Pinterest (Pinterest)

Así que no te preocupes, que sin importar donde te encuentres, si combinas jeans con mocasines lograrás atinar uno de los atuendos más sofisticados, cómodos y elegantes sin importar la temporada, así que deslumbra e impacta a través de esta sencillez que se ciñe perfecto al old money y al lujo silencioso.

Como cada prenda, hay ciertas claves que puedes seguir para explotar todo su potencial, tal es el caso de los mocasines, que son un calzado clásico que aporta elegancia a cualquiera de tus looks, así que no temas, no te verás como ‘abuelita’ y mucho menos desactualizada. Solo basta ver la lista de famosas que se han atrevido a apostar por ellos en sus looks, como Dakota Johnson, Gigi Hadid, Jessica Alba y Ana de Armas, solo por mencionar algunas.

Si buscas una alternativa a los famosos, Adidas Samba que causarán furor este año, entonces apuesta por su contraparte, los mocasines que prometen ser el dolor de cabeza de estos tenis blancos. Aquí te enseñamos como usarlos para un look elegante y moderno.

Jeans con mocasines para un look casual y moderno

Si lo que buscas es un look casual para salir con amigos, entonces combina una gabardina en color caqui y combina con unos slim o skinny jeans. El toque moderno viene con una playera tipo grunge de tu banda favorita, suma tus mocasines favoritos y roba la atención.

Jeans blancos con mocasines

Que los jeans blancos nunca falten, sobre todo en temporadas calurosas, que son los aliados perfectos para sobrellevar ese tipo de clima. Contrasta con prendas negras con blusas y mocasines, aquí tenemos un ejemplo ‘comfy’, pero combina con piezas frescas como gypsy o victorianas.

Jeans con mocasines y blusas victorianas

Con el lanzamiento del nuevo videoclip de Taylor Swift, las blusas victorianas se alzan como las grandes ganadoras de este año, combínalas con unos jeans skinny y mocasines, tendrás un look fresco y moderno.

Jeans con mocasines y blazer para un look de oficina

Si buscas un look cómodo y elegante para la oficina, entonces prueba usando un total look negro, de mon jeans, con top negro, blazer y mocasines. Como cereza del pastel, añade un pequeño bolso y gafas de sol con joyería discreta en tonos dorados.

Jeans con mocasines y blusas románticas

Si buscas un look para salir con amigos o a una cita, pero no quieres comprometer tu comida, entonces combina unos mom jeans con una blusa romántica, ya sea victoriana, tipo smock, o como esta que es tipo corset con mangas abullonadas y escote cuadrado, robarás miradas.