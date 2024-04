¿Los más elegantes? Estos son los tenis blancos que no te deben faltar y serán furor en primavera: así se usan

Los tenis blancos siempre están en tendencia, no importa el clima, temporada, ni momento del año, por alguna razón lograron colocarse como los básicos del armario para presumir un look cómodo y chic sin demasiado esfuerzo.

Esa es la razón por la que tenis de marcas como Adidas, Nike, Converse o Puma se volvieron tan populares, y es que, lo tenían todo, eran cómodos, lo suficientemente versátiles para encajar con cualquier otro look y además, permitían que las mujeres dejaran atrás los tormentosos tacones que para muchas no solo resulta complicado de caminar, también una verdadera pesadilla.

Sin embargo, desde el año pasado ya se auguraba el auge de unos tenis blancos que nacieron en los años 50 y que este 2024 prometen arrebatarle la corona a todos los anteriores. Así que prepárate para romper una de las reglas de oro de Carolina Herrera apostando por un estilo juvenil que además aporta ese aire de lujo silencioso a tu look, estoy más que segura que querrás probar cada look para estos famosos tenis.

Tenis blancos retro serán furor este 2024 Pinterest (Pinterest)

Los tenis blancos que serán furor en primavera 2024

Los tenis blancos no solo son versátiles, también se convirtieron en un sinónimo de elegancia y sofisticación que permite elevar los looks, sobre todo en temporadas como la primavera.

Poco a poco, este calzado pasó de ser considerado para deportistas a cambiar su enfoque para ser llevado a las calles por las amantes de la moda, quienes fueron las encargadas de detonar la popularidad de este calzado que ha sido amado por miembros de la realeza, famosas de Hollywood y un sinfín de expertas fashionistas que solo provocan que deseemos copiar sus outfits.

Este año, los medios especializados en moda auguran el éxito de los famosos tenis retro ‘Adidas Samba’ que nacieron en los años 50 y afianzaron su nombre en los 90, siendo llevados con orgullo famoso como Hailey Bieber, Bella Hadid, Kate Moss, Kendall Jenner y hasta la mismísima Clara Chía Martí.

¿Cómo combinar los famosos Adidas Samba?

Lo mejor de todo es que, los ‘Adidas Samba’ son igual de versátiles que cualquier otro modelo y quedan con absolutamente todo, por lo que no tendrás que preocuparte por lo que utilizarás ni por una regla exacta que te diga cómo debes combinarlos. Aquí te dejamos algunas ideas con las que podrás elevar tu look, si eres de las que ya sucumbió ante esta tendencia, además no tendrás que gastar demasiado para lograrlo.

El mejor amigo del blazer

Si quieres darle ese toque semiformal a tu look o con un toque glam, combina jeans con un top ligero y un blazer. Coloca la cereza del pastel, los famosos Adidas Samba y deslumbra.

Súmate a la tendencia de prendas sastre

El chaleco sastre con pantalón de pinza serán furor esta temporada, el mejor calzado para lucir cómoda y chic son tus tenis blancos, combinan con todo y lucir increíbles.

Perfecta para ir a la oficina

Si hay una clave para llevar estos tenis en especial, es que se deben combinar con prendas neutras, pues se vuelven todavía más sofisticados los outfits, en este caso una camisa de rayas verticales, un pantalón formal y un pequeño bolso son perfectos para ir a la oficina.

No olvides tu falda de mezclilla

Las faldas de mezclilla serán furor esta primavera, opta por cuál sea tu versión favorita, en este caso esta de abertura que deja a la vista tus piernas, combina con un top que contraste con tus tenis.

¿Buscas algo relajado con jeans?

Apuesta por este look de top deportivo con camisa, jeans y tenis blancos ‘retro’, es un look chic para una salida casual, además es ligero y cómodo.