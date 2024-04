¿Aburrida de los jeans? Los pantalones ‘culotte’ serán furor: así los puedes usar con botines para un look elegante

¿Harta de los jeans? Entonces, es momento de darle la oportunidad a un nuevo tipo de pantalón que es igual de cómodo y favorecedor. Te presentamos los pantalones ‘culotte’ que esta temporada serán furor por su elegancia y versatilidad.

El pantalón ‘culotte’ (que se pronuncia ‘CU-LOT) vuelve a convertirse en la prenda favorita de la temporada de calor, que logró popularizarse desde el 2023, y lo mejor de todo es que, este 2024 regresa con más fuerza. Dale una oportunidad a una de las piezas que será tendencia esta temporada, además es tan fácil de combinar que, por fin, acabaremos con el miedo de las mujeres que los han evitado, pensando que dan un efecto visual de ‘acortar’ la figura.

Pantalones culotte con botines Pinterest (Pinterest)

¿Qué es un pantalón ‘culotte?

Los jeans no son la única prenda de vestir que beneficia a la figura, si buscas un look de efecto ‘vientre plano’ que estilice tu cuerpo, entonces dale una oportunidad a los pantalones culotte y dale un toque moderno y fresco a tus outfits.

Recomendados

Para reconocer el pantalón ‘culotte’ lo único que debes tener en cuenta es su corte ‘midi’ que viene acompañado de una pierna ancha y holgada, usualmente son de tiro alto y se pueden encontrar en distintas versiones y telas, lo que los vuelve una opción versátil igual que los propios jeans y encajan perfectamente con cualquier temporada. Además de que son perfectos para un look de oficina o formal, dependiendo de tus necesidades.

¿Cómo combinar pantalones culotte con botines?

Si tú también quieres apostar por esta prenda, primero te invito a no tenerle miedo, con los elementos necesarios, este no te jugará en contra, al contrario, hará que luzcas una envidiable figura.

Ten en cuenta que entre las claves para usarlos está el uso de calzado ‘alto’ como botas, sandalias de tacón o botines, además para ya evitar que se ‘acorte’ la figura opta por uno de tiro alto y prendas ceñidas en la parte superior para resaltar tu figura. O bien en conjuntos de tipo ‘total look’ también son igual de beneficios, apuesta por ellos, quizá se conviertan en tus próximos favoritos.

Los pantalones ‘culotte’ y los botines son los mejores amigos. Si buscas un look para llevar a la oficina, entonces llegaste al lugar correcto, esta es la combinación perfecta y aquí te enseñamos a usarla.

Pantalón culotte con camisa blanca

La camisa blanca es un básico del armario, dale un giro con un pantalón culotte en color negro y suma unos botines. Tendrás como resultado final un look formal y modernos para ir a la oficina.

Pantalón culotte con blusas victorianas

Si las blusas victorianas ya eran consideradas como una de las prendas favoritas de la primavera y con el último look de Taylor Swift para su nuevo video musical, esto no hará más que elevar su popularidad, esta es la razón por la que lucirán perfectas para un look casual elegante con pantalón culotte de mezclilla y botines.

Pantalón culotte para un look fresco en primavera

El total look es beneficioso si lo que buscas es alargar la figura, este outfit se compuso de colores neutros que además ayudan a sobrellevar el calor, combina con botines como la cereza del pastel.

Con un toque de color

Usa un total look de tu color favorito y dale un giro de color con tu calzado, aquí tenemos un ejemplo de prendas en blanco y ese contraste azul en los botines.

Con destellos electrizantes

Las prendas satinadas y cromadas serán tendencia, úsalas en tu próximo outfit y lleva un pedacito de la esencia de la primavera 2024, en tu look.

Pantalón culotte con camiseta marinera

Si, por otro lado, buscas un look casual, entonces opta por un look digno de las mujeres francesas, con camiseta marinera y jeans culotte, no olvides sumale unos botines, quedan perfectos para climas inciertos.