Los tops ‘pañuelo’ regresan con más fuerza esta temporada: así puedes usarlos de forma elegante

Hay estilos que desafían el mundo de la moda, no importan las nuevas tendencias, logran mantenerse entre el gusto de las mujeres volviendo a ellos año con año. Tal es el caso de las blusas pañuelo, que aportan ese glamour y sensualidad a un outfit sin demasiados elementos.

Esta vez hablaremos de la pieza que logra llevarse el protagonismo de nuestros looks para climas calurosos, no hay que poner demasiado para lucir glamurosa, además, hará que tu look se eleve al mil y te robes las miradas a donde sea que vayas.

Recuerda que la moda tiene que fungir como un aliado, no como tu enemigo, sin importar tu talla o tu peso, lo que lleves puesto debe hacerte sentir segura y bonita, no dejes que lo que ves en televisión defina la percepción de ti misma.

Recomendados

Blusas 'pañuelo' Pinterest (Pinterest)

Las blusas ‘pañuelo’ son el básico de la temporada primavera-verano

Los pañuelos son casi tan versátiles como los propios jeans. Estos han sido utilizados al paso de los años como accesorios en el cuello, las muñecas y hasta los tobillos, pero, hay quienes pusieron a prueba esta pieza y la llevaron un nivel más arriba, como una blusa que no hace más que desatar la sensualidad y elegancia de las mujeres.

No te asustes, pues no solo se trata de amarrarlo dejando al descubierto zonas que no amarías tanto que se vieran, hay diferentes formas de anudarlos y de llevarlos en tus looks que sin duda alguna no querrás dejar de probar, no importa tu talla y tampoco tu edad, son perfectos para todas.

¿Cómo usar blusas pañuelo?

Si aún crees que solo existe una manea de llevar con porte y elegancia este tipo de prenda, entonces aquí te enseñamos algunas claves para que combatas esta calurosa temporada de la forma más glamurosa. Dale ese toque diferente a tu outfit, llegó el momento de deslumbrar y como diría Rihanna, “brilla tanto como un diamante”.

El secreto para lucir un pañuelo o bandana con estilo está en la forma de anudarlo, existen diversos modos de lograrlo y estoy segura de que se adaptará perfectamente a tus necesidades, aquí te mostramos algunas opciones.

Blusa ‘pañuelo’ con pantalón de pinza

La moda se está inclinando hacia los trajes sastre, si tú también quieres sumarte a este estilo, sin perder ese toque casual y femenino, entonces una blusa ‘pañuelo’ tipo hálter, verás que cubre parte del abdomen si se combina con unos pantalones de pinza tipo sastre, estarás lista para un evento e incluso la oficina.

Convierte tu pañuelo en un sexy bustier

Desde que Selena Quintanilla logró que se popularizara el bustier, esta prenda no ha dejado de estar entre las favoritas de las amantes de la moda, y los pañuelos también pueden convertirse en uno, lo único que necesitas es colocar un top ‘bandeau’ con escote en forma de corazón y comenzar a anudar tu pañuelo alrededor, suma unos mom jeans para un look casual.

Conviértelo en una blusa asimétrica

Te darás cuenta de que los pañuelos, mascadas o paliacates son perfectos para todas las edades, aquí te dejamos una propuesta para lograr un top asimétrico ultra chic con accesorios para darle ese toque glamuroso a tu estilo.