¡Sorpresa! Las bermudas de mezclilla y blazer serán la combinación más chic de la primavera: así se usan

Si estás harta de los clásicos jeans y faldas o buscas darle un giro a tu estilo, entonces podrías probar una de las tendencias de pantalones que reinará esta primavera, las bermudas, una de las prendas que sí o sí tienes que probar durante la temporada de calor.

Hay quienes piensan que las bermudas no son elegantes o que podría parecer imposible crear un look digno de oficina con este tipo de pantalones, pero te equivocas, la clave está en la forma de combinarlos, quizá es momento de dejar las camisetas oversize a un lado y explorar un lado sexy a partir de estas piezas.

Bermudas de mezclilla con blazer Pinterest (Pinterest)

Sí, así como lo lees. Las bermudas también pueden hacer de tu look algo impactante y formal para los días de oficina o simplemente para robar las miradas durante tus salidas con amigas o paseos casuales por durante el día, estarás fresca y cómoda.

Las bermudas de mezclilla serán tendencia en primavera

Los medios especializados en moda nos sugieren apostar por bermudas de mezclilla durante la primavera, se trata de una prenda que llega por encima de la rodilla y que era considerada como informal, al menos hasta ahora que podrás darles un giro con blazer para lucir como toda una experta en moda.

Igual que los jeans, esta prenda se caracteriza por su versatilidad, y es que queda con absolutamente todo gracias a su textura que es fácil de combinar y mantener, por lo que no tendrás que pensar demasiado para crear un look con esta prenda que incluso la propia Lady Di portó con orgullo en diferentes outfits.

¿Cómo combinar bermudas de mezclilla con blazer de forma elegante?

Si lo que buscas es darle un giro a tu look, entonces usa bermudas con blazer, te aseguro que harías sentir orgullosa a la famosa Princesa de Gales, además lograrás verte chic y sofisticada con pocos elementos que seguro tienes en tu guardarropa.

Bermudas con blazer y tenis retro o sandalias

Si buscas un look casual para una salida a media mañana, entonces opta por unas bermudas de mezclilla clara, con un crop top y blazer, suma unos tenis retro o sandalias para dar ese tooquecito informal, relajado y cómodo.

Bermudas con blazer y botas

Combina unas bermudas con blazer y botines o botas biker, darán un toque rebelde y atrevido a tu look.

Bermudas con zapatos de tacón kitten

Combina colores caqui, harán que tu look tenga un aire sofisticado, en este caso un blazer oversize de este tono, top color crema y zapatos de tacón kitten que es cómodo y ayuda a darte algunos centímetros extra.

Un total look para la oficina

Si lo que deseas es un look formal para ir a la oficina, entonces opta por un look de bermudas de mezclilla oscura, y crea un total look a partir de ahí, ya sea en azul marino o negro, suma unas sandalias de tacón o pumps.

Para un toque sexy

Si deseas un look sexy y relajado, entonces usa un body de encaje ceñido al cuerpo, complementa con bermudas y un blazer, los zapatos rojos elevaron el estilo en este ejemplo.