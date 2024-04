¿Qué son las blusas ‘victorianas’? Así puedes usar la prenda más sofisticada y bonita de la primavera

Desde el 2023, la moda clásica se ha convertido en una de las favoritas de las mujeres gracias a su elegancia y sofisticación que permite elevar cualquier outfit y lo mejor de todo es que no es necesario gastar mucho para lograr un outfit digno de la realeza.

El lujo silencioso y el estilo old money logró capturar la atención de las amantes de la moda, demostrando que a veces menos es más y que demasiados elementos o vistosos estampados no son necesarios para atinar un look sofisticado y elegante.

Los medios especializados en moda auguran el éxito de las blusas ‘victorianas’ durante la temporada más calurosa del año, pero si el término no te resulta familiar, aquí te explicamos como la moda del Siglo XIX sigue acaparando la atención de las nuevas generaciones y cómo es que lo vintage y retro cada vez se apoderan más y más de los guardarropas de las mujeres.

Recomendados

¿Qué son las blusas ‘victorianas’?

Con el auge de la moda ‘coquette’ los estilos tomaron una esencia romántica que se ha mantenido desde principios de este año y finales del 2023. Esta es la razón por la que blusas de estilo ‘victoriano’ están adquiriendo mayor protagonismo y son las favoritas de temporadas calurosas como la primavera y el verano.

Las blusas ‘victorianas’ datan del Siglo XIX y se caracteriza por su diseño romántico y gótico que aporta gracia, elegancia y sofisticación a cualquier look, esto gracias a su ostentoso cuello, mangas de gran volumen, lazos y detalles únicos bordados en la parte frontal de la pieza.

Para identificar la silueta victoriana, debes tomar en cuenta que posee un cuello alzado, usualmente manga larga o de hombreras, con volumen, volantes y encaje, además de ser una pieza recatada y sumamente sexy.

¿Cómo combinar blusas victorianas de forma elegante?

Así es como puedes combinar blusas victorianas de forma elegante para lucir formal, sofisticada y elevar tu look. Lo mejor de todo es que esta prenda es tan versátil como cualquier otra camiseta o camisa blanca, así es como se convertirá en una prenda básica de tu armario.

Blusa victoriana con minifalda negra

¿Buscas un look que grite lujo silencioso? Entonces opta por una blusa victoriana de transparencias y combínala con una minifalda negra, añade medias y pumps, le darás un giro sofisticado a tu look, añade joyería dorada y perlas.

Para un look casual y cómodo

Si prefieres algo relajado y menos ostentoso, entonces la blusa victoriana con jeans será tu mejor opción, opta por una tela lisa que no sea de transparencias y estampado como flores o rayas para dar ese toque casual, añade unas sandalias de tacón bajo o planas.

Un giro coqueto

Crea un total look a partir de contrastes, en este caso se usó una falda de estampado de ‘pata de gallo’ sumado a una camisa de tipo victoriano y unos zapatos de plataforma negros que contrastaron con todo el look.

Blusa victoriana con pantalones de corte sastre

¿Buscas un look formal? Entonces combina las blusas victorianas con un pantalón de corte sastre, aquí podemos ver un total look que contrasta lo vistoso del púrpura con el lila, pero puedes crear la combinación con tu color favorito. No olvides usar un pantalón de tiro alto que permita estilizar tu figura, pues al ser una prenda ostentosa, lo mejor es optar por algo ceñido en la parte de abajo.