Las blusas de encaje serán la tendencia más sexy esta primavera y así puedes combinarlas con jeans

Desde el otoño del año pasado vimos cómo las blusas de encaje adquirían cierta relevancia en los looks de las mujeres, pero la llegada de la primavera será el punto donde alcance su mayor auge convirtiéndose en una de las prendas predilectas para aquellas amantes de la moda que deseen explorar su lado más sensual.

Lo mejor de todo es que, aunque no lo parezca, las blusas de encaje son más versátiles de lo que aparentan y serán tus mejores amigas si tenemos en cuenta que esta no es una prenda que reste elegancia o que llegue al punto de ser ‘vulgar’ por sus transparencias, al contrario, es la mejor aliada para combatir los climas calurosos con mucho estilo.

Entre las bondades de las blusas de encaje es que no solo te permite explorar tu lado sexy, sino que aporta cierta elegancia y sofisticación a tu look que, dependiendo de sus formas, puede ser favorecedora para cualquier tipo de cuerpo.

Recomendados

Así puedes usar blusas de encaje con jeans en primavera

Los jeans son el aliado de todos, logran atinar los looks más cómodos, versátiles y con mucho estilo que se han vuelto una de las prendas perfectas para toda ocasión, y esta vez, las blusas de encaje también serán sus mejores amigas, lo mejor de todo es que será la dupla perfecta para un outfit elegante.

Con toques de encaje

La blusa no necesariamente tiene que estar cubierta de encaje, esta es una de las opciones ideales las mangas abullonadas y ese cuello digno de un look de la realeza quedan perfectos, suma unos ‘flare jeans’ que son más sueltos que los acampanados y un calzado de tacón bajo y en punta para un look elegante.

Presume tus curvas

Aunque los skinny jeans ya no están entre las tendencias favoritas del 2024, no temas lucirlos de vez en cuando, en este caso con pumps, un cinturón grueso y una blusa de encaje, lucirás un look digno de las expertas en moda.

Ponle un blazer

Las blusas de encaje o bodys también son una buena idea, son perfectos porque se ciñen a tu figura y combinan la tendencia de ‘lencería expuesta’, ponle un blazer para un toque sexy y si buscas algo cómodo, solo ponte unos tenis o bien si buscas algo formal, úsalo con pumps o sandalias de tacón.

Blusa de encaje con jeans y tenis

Si lo que buscas es un look mucho más relajado, entonces no olvides combinar tus jeans con tenis, es cómodo y chic, suma una blusa de encaje de manga larga y unas gafas de sol. Estarás lista para una salida casual de día.

Con biker y combat boots

Las chaquetas biker serán tendencia y si quieres explorar tu lado más sexy y rebelde, súmale una blusa de encaje, con unos jeans wide leg o corte recto y por último coloca unas combat boots.

Pon una blusa de encaje sobre una camisa blanca

Si no quieres mostrar demasiado, coloca una playera blanca sobre tu top de encaje y suma unos jeans con botines, lograrás un look tipo grunge que es cómodo y casual.