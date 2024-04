‘Baby nails’, la tendencia más bonita de manicura efecto ‘manos limpias’: así luce

Desde el 2023, la frase “menos es más” adquirió un nuevo sentido, gracias a los estilos que se colocaron entre las principales tendencias de moda, como el clean look, el lujo silencioso y el estilo ‘old money’ que, famosas como Michelle Salas y Sofia Richie popularizaron.

Cada una de ellas, demostraron que lo bello radica en lo formal, en lo clásico y en aquello que no necesita ser extravagante para llamar la atención. Esta premisa se mantuvo no solo en el guardarropa de miles de mujeres, también se trasladó a los salones de belleza a través de los tintes de pelo y claro, los diseños de uñas.

Los manicuristas auguran el éxito de las ‘milky nails’, las uñas jabón, el clásico french que nunca puede faltar y uno más que sin duda se convierte en una de las opciones más bonitas y naturales para lucir unas manos limpias y estilizadas, las ‘baby nails’.

¿Cómo son las baby nails? Pinterest (Pinterest)

¿Qué son las ‘baby nails’?

Si lo que buscas es algo nuevo en tu manicura pero no encuentras un diseño que llame la atención, quizá valga la pena retroceder un poco, tomar un respiro de los cientos de posibilidades que existen, dejando de lado los toques 3D, el glitter, la mano alzada o incluso, las extravagantes uñas largas.

A veces no es necesario demasiado para impactar y así lo demuestran las ‘baby nails’, uno de los diseños de manicura que además de ser fácil de replicar, logran dar ese efecto limpio y estilizado a tus manos, así que si lo tuyo es lo natural, no dudes en apostar por este diseño que queda con todos tus looks.

Las baby nails se caracterizan por lucir unas manos limpias y saludables gracias al uso de colores como rosas y nude que aportan ese efecto natural y discreto para presumir la belleza de tus manos. Lo mejor de todo es que es un diseño que puede hacerse fácilmente en casa.

Baby nails ¿Cómo son? Pinterest (Pinterest)

¿Cómo lograr una manicura de ‘baby nails’?

La verdad es que detrás de las ‘baby nails’, no existe una gran ciencia y no es necesario que hagas una cita en el salón para lograr su efecto desde casa, así que entre sus ventajas es incluso el tiempo y lo económico que puede llegar a ser.

En este caso lo único que debes tomar en cuenta para lograr el efecto ‘baby nails’ es el largo de tus uñas, preferiblemente deben ser en corte redondo o cuadrado, cuida que no sobresalgan mucho, pues esto dará ese efecto natural que estamos buscando con este tipo de manicura.

Ahora la gama de colores, aunque no es amplia, es perfecta no solo para tener este efecto de limpieza que tanto deseamos, sino que ayuda a estilizar las manos alargándolas, esto gracias a tonalidades rosas y nude que logran confundirse con el tono de piel, por lo que ayudan ese juego visual de cierta longitud.

Eso sí, acudir con un experto siempre es buena idea, sobre todo si nuestro objetivo es lograr un diseño de larga duración. Lo mejor de todo es que este tipo de manicura queda con todos los looks y es elegante.