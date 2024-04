Los pantalones ‘cargo’ serán furor en primavera: así los puedes combinar con blazer para un look elegante

Muchos cuestionaron a Shakira como un ícono de moda, lo cierto es que desde su regreso a la música y su mediática separación, la colombiana ha demostrado ser un referente del estilo, rompiendo con estereotipos sobre lo que una mujer debe usar después de los 40.

Fue la barranquillera quien logró popularizar unos jeans que fueron todo un ícono a principios de los 2000, los hizo tan suyos que es imposible no pensar en ella cuando los vemos en un aparador. Lo que algunos desconocen es que los pantalones ‘cargo’ son una prenda que puede ser formal y elegante si es combinada con los elementos necesarios e incluso favorece a mujeres de todas las edades.

Pantalones cargo con blazer Pinterest (Pinterest)

Si lo que buscas es darle un giro a tus atuendos y actualizar tu clóset, dale una oportunidad a los ‘cargo pants’ te aseguro que este look no te decepcionará y logrará darte ese toque rebelde y hasta seductor.

Recomendados

Los cargo pants serán tendencia en primavera, ¿cómo son?

Las pantalones ‘cargo’ se volvieron tendencia el año pasado por proponer uno de los looks no solo más estilizados, también de los más cómodos, y fue Shakira quien logró plasmar un sello esta pieza, popularizando su uso.

Los ‘cargo pants’ o también llamados como pantalones de combate, se caracterizan por ser un diseño casi suelto, la mayoría de las veces podemos encontrarlos en su versión de pierna ancha, aunque existen sus excepciones con diferentes cortes. El corazón de esta prenda radica en los bolsos de utilería que están puestos en los extremos de las piernas, siempre sobresalen y usualmente son grandes y cuadrados.

Podrías pensar que este tipo de pantalón no es un sinónimo de elegancia y es más bien apto para looks casuales, lo cierto es que hay una prenda que le da ese toque formal y glamuroso que no querrás perderte.

¿Cómo usar pantalones cargo con blazer?

El blazer será la prenda predilecta de la primavera y los expertos en moda recomiendan utilizarlo con pantalones ‘cargo’, esto no solo elevará tu look, sino que se robará las miradas de quienes te rodeen, es cómodo, elegante y además no es necesario que gastes mucho para lograr tu outfit.

Pantalones cargo con jeans y tenis

Los pantalones cargo de mezclilla quedan perfecto con tenis, añade un blazer divertido, en este caso a rayas y un top de tirantes. Verás que no necesitas mucho para lucir a la moda y fresca en esta temporada calurosa.

Para un giro aún más formal

Combina los cargo pants con un top bandeau, lo mejor es que ambos sean del mismo tono, y acto seguido, complementa con un blazer y tenis del mismo tono. Este outfit grita lujo silencioso gracias a los tonos neutros.

Juega con la paleta de colores

Este look es perfecto para todas las edades, combina unos cargo pants con sandalias de tacón, un top tipo paliacate y un blazer, te hará lucir sofisticada y chic.

La clave está en los colores para deslumbrar en primavera

Los cargo pants lucen mucho si los combinas con colores vibrantes, en este caso calzado y blazer, qué mejor que esta temporada para explorar tonalidades tan alegres.

Combina colores sobrios

El rojo será una de las tendencias más fuertes de este año, qué tal aportar ese toque de sensualidad con tu blusa mientras usas pantalones cargo con estampados y cortes formales, en este caso blanco a rayas y contrastas con otro tono de blazer, gris, negro o blanco pueden ser una gran opción.