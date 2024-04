Así puedes llevar blusas de transparencias con jeans sin perder la elegancia en primavera

Es momento de explorar tu lado más seductor con las blusas de transparencias que vuelven a ser tendencia esta primavera, pero no temas que este tipo de prenda no debe ser sinónimo de vulgaridad y aquí te enseñamos las claves que necesitas para presumir un look elegante y cómodo a partir de ellas.

Aunque muchos han puesto en duda su versatilidad y su elegancia, hay una combinación infalible que te ayudará a explotar su mayor potencial, eso sí, los amantes de la moda, recomiendan usar este tipo de prendas con otras tendencias como prendas satinadas, faldas o conjuntos de corte sastre.

Blusas con transparencias y jeans Pinterest (Pinterest)

Tachadas siempre de vulgares, las blusas de transparencias prometen gobernar tu armario esta primavera y demostrarán que, igual que las piezas de estampado animal print, es posible crear un look estilo lujo silencioso sin la necesidad de invertir ni mucho tiempo, ni mucho dinero.

Las blusas de transparencias con jeans serán la dupla más ‘cool’ de la primavera

No solo las piezas cortas o con aberturas pueden sacar ese lado seductor tuyo, también lo puede hacer una blusa de transparencias, y lo mejor de todo es que para los climas calurosos esta es ideal para tener un look fresco, elegante y que, además, logra cautivar a las personas que te rodean.

Este tipo de prenda, como cada año, volverá a brillar y su complemento perfecto e infalible serán los jeans, si quieres saber la clave para usarlos de forma elegante, aquí te dejamos algunos tips que te servirán para explotar el potencial de las blusas de transparencias.

Corsé de transparencias con jeans

Los corsés volverán a colocarse entre los favoritos de la primavera, este con detalles de transparencias se combinó con jeans de pierna ancha en color gris, que por cierto están entre los más pedidos de la temporada y se le sumaron unos botines y un blazer en caso de que vivas en zonas de climas inciertos.

Blusas de transparencias con jeans y sandalias

El detalle de los colores vivos y los contrastes que emulen la alegría de la primavera no pueden faltar. En este caso, se hizo a partir del calzado, unas sandalias de tacón bajo en color rosa mexicano, un diminuto bolso y la cereza del pastel, unas gafas de sol verdes que combinaron perfecto con la blusa negra y los jeans.

Blusa de transparencias con jeans y sandalias

En este caso se combinó una blusa de transparencias estilo camisa que se combinó con un top estilo bandeau color blanco para ‘no mostrar de más’, unos jeans rectos y sandalias planas del mismo tono, perfectas para unas vacaciones.

Blusa de transparencias con jeans blancos para un look formal

Las blusas de transparencias también pueden contar solo con ciertos detalles o zonas, en este caso las mangas cubriendo por completo el torso. Para un look de días soleados, usa jeans blancos, una prenda superior llamativa y pumps.

Blusas de transparencias con detalles de encaje con jeans y tenis

Que los tenis nunca falten, una de las claves es usar el mismo color de calzado que tu blusa, los jeans son perfectos, aquellos que más te gusten y favorezcan a tu figura.

Blusa de transparencias con jeans y tacones para un look formal

Si lo que buscas es un look que se adecúe a las necesidades de la oficina, esta opción con gran volumen y lazos puede ser una gran opción, combina con jeans ceñidos y complementa con zapatos de tacón, contrasta con tu bolso y demás accesorios.