¡Aprobado por Carolina Herrera! El blazer boho chic con falda larga: será el dúo más elegante de la primavera

El lujo silencioso y la tendencia old money han gobernado el mundo de la moda, provocando que las mujeres busquen unirse a un nuevo estilo donde pocos elementos logran los mejores looks.

Fue en 2023 cuando vimos el pleno apogeo del lujo silencioso, creando looks que parecen costosos sin necesidad de gastar mucho, pues se basa en unir prendas que, bien combinadas, permiten que la elegancia y la sofisticación imperen.

Con looks en tonos neutros, marrones y prendas de corte sastre, olvidamos la exageración para apostar por lo recatado, lo formal. Los expertos han augurado que la tendencia ‘corpcore’ y la moda de abuelito serán de las ganadoras este año, lo que da pie a prendas como las faldas largas y los famosos blazers boho chic.

Los blazers boho chic y faldas serán tendencia en primavera

Carolina Herrera no solo se convirtió en un ícono de la moda gracias a sus sofisticados diseños, también por sus famosas reglas de estilo, cuyo objetivo es que las mujeres “envejezcan con elegancia”, razón por la que propone dejar de utilizar ciertas prendas como bikinis, minifaldas, tenis y jeans después de los 30 y así progresivamente.

En su lugar, la diseñadora aconseja utilizar faldas largas, blazers y camisas que siguen la línea de la elegancia, a través de prendas sencillas y que son parte de nuestro armario día a día.

“Las faldas son preciosas. Se mueven muy bien y son muy femeninas. Hacen que las mujeres se vean realmente como mujeres”, menciona Carolina Herrera.

¿Cómo combinar blazers boho chic y faldas en primavera?

Así puedes usar una de las tendencias más elegantes de esta primavera, lo mejor de todo es que está aprobada por Carolina Herrera y te hará lucir como una verdadera experta en moda, no temas apostar por ella y lúcete desde eventos formales hasta tu trabajo.

Blazer de tweed y falda de tul

Crea contrastes, este look combina el negro y el blanco de una forma ganadora. Aquí podemos ver a la modelo usando un blazer de textura ‘tweed’ con tonos blancos y zapatos pumps del mismo color junto a una falda de tul y transparencias.

Lleva el toque de la primavera con una falda floral

El blazer boho chic con falda largas ideal no solo por su sentido elegante, también por resaltar la figura. Combínala con toques florales para estar adhoc con la temporada.

Ponle una falda satinada

Las faldas satinadas también serán tendencia, opta por este diseño junto a un blazer. Aquí podemos ver un total look negro pero al jugar con la textura hará de tu look algo elegante y sofisticado.

Digno de una princesa

El azul tiene un aura especial, este look parece sacado de los looks de la realeza, un blazer boho chic rayado sumado a un cinturón grueso y una falda de transparencias en color azul, sumado a unos pumps negros logran el look perfecto para impactar en eventos formales.

Dale un plus con tus zapatos y accesorios

El detalle para destacar con este look es un blazer negro con un cinturón de cuero y una falda verde. Para resaltar el look se usaron sandalias de tacón y un bolso que juega con los contrastes y colores.