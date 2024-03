¿Lo usarías? Esta es la arriesgada propuesta de Georgina Rodríguez que se llevó los halagos

Georgina Rodríguez se robó las miradas durante la Semana de la Moda de París en el desfile de ‘Vetements’ donde presumió un increíble look de vestido rojo con detalles blancos estilo ‘deportivo’ hecho a partir de una camiseta de Ronaldo con el número 7 que distingue a su novio y además, iba firmada por el mismísimo futbolista.

Dicho vestido que forma parte de la colección de otoño de la marca suiza de ropa incluía una dedicatoria de CR7 que decía: “For the love of my life. Gio x Vetements. Cristiano Ronaldo”. (Para el amor de mi vida. Gio x Vetements. Cristiano Ronaldo)

El look que llevó la famosa influencer, marca el regreso del ‘soccercore’ que une la pasión del futbol con el glamour de la moda, en looks que para algunos podrían resultar extraños e igualmente cómodos y hasta una opción casual para salir.

Sin embargo, este look no fue el único con el que Georgina Rodríguez se robó las miradas, también lo hizo con un estilo fuera de lo común en el backstage de la presentación, donde posó junto a sus hijos, Eva, Alana, Mateo y Junior y los hermanos Demna y Guram Gvasalia.

Georgina Rodríguez impacta combinando corsé y pants

Georgina Rodríguez mostró algunas fotografías detrás de cámaras de su participación en el desfile de ‘Vetements’, presumiendo su arriesgada apuesta, logrando lo impensable con un sexy corsé en tono nude de Agent Provocateur cuyo valor rondaría los 650 dólares, al que le combinó unos pants oversize de piernas anchas y le agregó unos stilettos negros.

El look tuvo como cereza del pastel un gran abrigo de pelo en tonos blancos y grisáceos que reafirman el poder de la tendencia ‘Mob Wife’ y accesorios como unas gafas negras rectangulares, su ya clásico aliado, un bolso Birkin y alta joyería.

Su beauty look, por otro lado, se compuso de un peinado de chongo despeinado y unos labios delineados en rojo carmesí, además de un diseño de uñas extralargas estilo francés. Todo esto le valió de cientos de halagos aplaudiendo su rara pero acertada combinación en la Semana de la Moda de París.

Georgina Rodríguez Instagram: @georginarodriguez (Instagram: @georginarodriguez)

¿Cómo llevar corsé de forma elegante?

El look de corsé causó furor a finales de 2022 y afianzó su popularidad en 2023, siendo una de las prendas predilectas de distintas mujeres, entre ellas, Shakira. Sin embargo, parece que este año, también tendrá protagonismo.

Conforme a lo que se augura, podría ser la prenda que reine en el otoño, aunque es probable que lo veamos en looks frescos para la primavera. Lo importante es saberlo combinar para lograr un atuendo atinado según la temporada, lo mejor es que este puede llevarse en cualquier momento del año y te hará presumir tus curvas como ninguna otra.

La clave para usar un corsé es la ocasión para la que lo usarás, en este caso, si lo que buscas es un estilo formal combínalo con pantalones sastre o looks de vestir, si deseas darle un giro, lo mejor es optar por bajos en un estilo baggy, pierna ancha y oversize para que la atención vaya hacia tu cintura.

Por otro lado, si deseas usarlo para una salida casual, combínalo con la tendencia de la temporada como faldas largas, jeans y como lo hizo Georgina Rodríguez, pants, añadiendo unos stilettos.