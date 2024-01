¿Georgina Rodríguez se casó con Cristiano Ronaldo? Una foto encendió las alarmas

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se han convertido en una de las parejas más seguidas del medio del espectáculo, además de una de las más sólidas, con una envidiable familia de seis, que muchos especularon, sumarían a un nuevo integrante pronto tras unas sospechosas fotos de la influencer.

Pero si algo ha causado la duda entre sus seguidores, es que la feliz pareja, que actualmente vive en Arabia Saudita, no ha llegado al altar pese a sus 9 años de historia amorosa, las razones poco a poco han salido a flote, y algunos dicen que el famoso futbolista ha buscado el momento ideal para ese gran momento, mientras que Georgina Rodríguez expresó sus deseos por contraer nupcias con CR7.

En una entrevista hecha en 2019, Cristiano Ronaldo comentó: “Nos casaremos algún día, seguro. Es también el deseo de mi madre. Así que algún día… ¿Por qué no? Es parte de mí. Me ha ayudado mucho. Por supuesto que estoy enamorado de ella. Ella es la madre de mis hijos. Es el gran amor de mi vida”.

Pero en 2020, aunque no lo descartó, se sinceró diciendo que eso todavía no estaba en sus planes: “No estoy pensando ahora en eso, pero puedo ver en el futuro. Creo que me lo merezco, ella se lo merece. Pero es algo que no viene ahora en mis planes, pero a futuro sí, quiero”.

Mientras tanto, algunos comenzaron a especular que la boda no se daba debido a la influencia de la madre del futbolista en su relación, argumentando una mala relación entre ella y la influencer que tiempo después fue desmentida.

Georgina Rodríguez aparece con sexy vestido de novia ¿Boda a la vista?

Fue hace un par de días que Georgina Rodríguez acudió a la gala de los Globe Soccer Awards 2024, en Hotel Atlantis de Dubai, para apoyar al padre de sus hijos, quien protagonizó la noche, llevándose algunos de los máximos galardones: ‘al jugador favorito de los aficionados’, ‘el premio Maradona a mejor goleador’ y al ‘deportista más destacado de Medio Oriente’.

Agradecido por los premios, Cristiano Ronaldo comentó: “Orgulloso de haber ganado tres premios... ¡Mi mayor agradecimiento a todo el personal, compañeros de equipo y fans que siguen haciéndome mejor cada día!”.

Pero fue Georgina Rodríguez quien terminó llevándose el protagonismo del momento, por su atrevida elección de look que para muchos desató una serie de especulaciones sobre una posible boda entre el futbolista y ella.

El look nupcial de Georgina Rodríguez

La influencer presumió un look de aires nupciales en redes sociales que rápidamente desató las alarmas entre sus seguidores, quienes comentaron: “pensé que se habían fugado para casarse”.

Y es que, Georgina Rodríguez acudió a la gala de los Globe Soccer Awards 2024 con un minivestido blanco de encaje, cuello alto y mangas largas que combinó con joyería, que combinó con unos zapatos de plataforma del mismo tono y un peinado alaciado perfectamente.

