¿Adiós rubios? Este color de cabello será tendencia en primavera: aporta elegancia y quita 10 años de encima

Hay modas que, por más que pase el tiempo, se mantienen en el gusto del público, llevándose el título de clásicos que nunca fallan y que, de alguna manera, se vuelven los grandes aliados de las mujeres, el tinte rubio es uno de ellos.

Los rubios se han coronado año tras año como los predilectos del salón de belleza y con técnicas como el balayage su popularidad solo fue en aumento, sin embargo, hay un tono que los expertos en moda predicen que podría robarle el protagonismo.

En cuanto a moda, el 2024 se coloca como una explosión de color, sin embargo, en las tendencias de cabello esto cambia por completo, apostándole a los morenos. Si ya no quieres más de lo mismo, quizá este nuevo tinte de pelo te haga querer cambiar tu look.

‘Taupe Brunette’: la tendencia de cabello que será furor en 2024

El ‘taupe brunette’ seguramente ya lo conoces, pues, estrellas como Rihanna y Mimi Keene de ‘Sex Education’ lo han llevado con mucho estilo, augurando el éxito de las morenas este 2024, pero si aún no entiendes el color por completo aquí te explicamos de qué va.

Se trata de un color frío, que no incluye matices cálidos, ni cobrizos, más bien se trata de un tono cenizo, es más bien un marrón grisáceo que para lograrse ni siquiera necesita una escandalosa decoloración, además resta años y aporta elegancia. El estilista y pronosticador de tendencias Tom Smith se lo describió a Glamour como: “Un susurro de morena, en lugar de un grito”.

Este tinte resulta una buena opción para aquellas mujeres que no deseen un cambio dramático pero sí fresco, o bien para quienes estén cansadas del clásico rubio que no ha dejado de dominar en los salones de belleza.

¿A quién le favorece el ‘taupe brunette’?

Este color es tan noble y versátil que le queda a todas las mujeres sin distinción alguna, además te ayudará a quitarte años de encima e incluso se trata de un tono que grita lujo silencioso, por lo que es la opción ideal para quienes deseen un cambio discreto y sofisticado.

Para lograr el tono solo hay que tomar como punto de partida el color de pelo que utilizas, si es más fresco o claro, llegar a este marrón ‘topo’ no será algo tan complicado, pero si tu tono es profundo, el experto en coloración tendrá que hacer una corrección para poder llegar a él, aunque no te preocupes, que esta no será tan invasiva como usualmente sucede con los rubios.

El ‘taupe brunette’ además, es un color que puede llevarse al natural con un peinado sencillo y que te hará lucir como una verdadera diosa. Las mujeres optan por lucirlo en su versión XL, pero no temas que al bob también le va de maravilla. ¿Y tú, te atreverías a usarlo?