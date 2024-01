‘Balayage tangerina’ la contraparte del ‘balayage’ convencional que aporta juventud a quien lo usa

El balayage tangerina promete un abrupto y rejuvenecedor cambio de look. Foto: Unsplash (Foto: Unsplash)

Las mechas balayage han dejado de ser una tendencia del momento, para volverse un clásico atemporal, siendo el favorito de muchas mujeres los últimos años, sin embargo, siempre es bueno un cambio que renueve nuestro estilo y lo que pocas saben es que esta técnica de coloración no solo se vale del rubio para dar estilo a tu pelo.

Entre los colores de pelo que prometen ser tendencia este año, hay uno que impera y es el cobrizo, tanto que se llevó el título de ‘Hair Color of the Year’ de 2024 por Revlon Professional, siendo uno de los tonos que logra aportar vitalidad a la melena.

Este tinte es una buena idea si lo que deseas es apostar por un cambio un tanto más abrupto de look, esto en caso de que no busques el clásico rubio o bien un estilo castaño, que año con año siguen siendo uno de los favoritos, siempre vigentes. Quizá un nuevo color pueda resultar desafiante, pero ¿Por qué no intentarlo?

Si estás aburrida de la clásica técnica que ofrece el ‘balayage’ aquí te dejamos una nueva alternativa que además de estar en tendencia entre sus bondades, se encuentra restar algunos años de encima y sin duda te hará lucir como la más elegante y a la moda.

¿Qué son la mechas balayage tangerina?

Las mechas ‘balayage tangerina’ surgen como una opción para aquellas mujeres que todavía no se atreven a dar el paso hacia los colores cobrizos, aplicando este color pero de una forma un tanto más sutil sin llegar al extremo de cubrir todo el pelo.

Esta técnica mantiene la esencia del balayage convencional. Su nombre se deriva por el barrido de color que los expertos hacen sobre el pelo a mano alzada y de forma asimétrica, escogiendo arbitrariamente mechones de cabello, siempre respetando la base natural, proporcionando un degradado que da el aspecto de un degradado sutil.

La diferencia es que en lugar de mantener el clásico rubio del balayage, la técnica tangerina apuesta por un tinte de luces cálidas escondidas entre sombras rojizas, mezclándolos con un tono cobrizo.

Beneficios de las mechas balayage tangerina

Entre los beneficios de las mechas balayage tangerina se encuentran la posibilidad de rejuvenecer el cabello, aportar luminosidad y armonía por las mechas que van disminuyendo su tono progresivamente y dar un cambio natural.

Además, este estilo, permite que presumas un cambio radical, sin someterla a un tinte que cambie tu melena por completo. Lo mejor es que el cobrizo es ideal para los diferentes tonos de piel, desde una muy blanca, hasta los tonos oscuros que les ayudan a resaltar sus facciones, por lo que a grandes rasgos, no existe excepción para este color de cabello.