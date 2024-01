¿Son ‘Coquette’? 5 diseños de uñas de gel que son tendencia en 2024, aportan juventud a las manos

Pinterest no solo se ha vuelto uno de los lugares de inspiración para miles de personas, outfits, arte, fotografías, recetas, etc., se ven nacer día con día y es que, no por nada, esta red social se ha convertido en un referente que ayuda a predecir las tendencias de las temporadas y claro, del año.

Entre las que siempre destacan son las uñas, ofreciendo tantos estilos que a veces puede ser un verdadero desafío optar solo por uno, pero ya han relucido cuáles serán los cinco tipos de diseños que reinarán todo el 2024.

Las tendencias de manicura también cambian, y de un tiempo a la fecha, hemos visto como las uñas extralargas han pasado a segundo plano para apostar por un estilo minimalista mucho más cortas, pero con un diseño que sigue destacando, pero no se trata de un simple esmalte sino de uñas de gel que han cautivado por su durabilidad, brillo e infinita gama de colores que las vuelven irresistibles.

¿Qué son las uñas de gel? Freepik (Freepik)

¿Qué son las uñas de gel?

Como anteriormente mencionamos, el diseño de uñas de gel han ido acaparando la atención de las mujeres, pero si no sabemos todavía qué son, aquí te explicamos en qué consiste la técnica que se ha ganado el corazón de las amantes de la moda.

Se les considera como un tipo de uña ‘postiza’ hecha a partir de un material acrílico que se coloca a modo de un esmalte tradicional sobre la uña, excepto que esta, debe ser puesta por un experto, adhiriéndose a la uña con un material específico, su durabilidad de 2 a 3 semanas, brillo y fuerza, lo han convertido en una de las técnicas más solicitadas en los salones.

5 tipos de uñas de gel cortas que serán tendencia en 2024

Si alguien sabe como predecir una tendencia es Pinterest, conociendo lo que sus usuarios desean, y es que, con el tiempo, se ha convertido en un espacio visual que miles de mujeres han utilizado para retomar algunas de las ideas para plasmarlas en su próximo manicure.

La moda está en constante movimiento y por ende los diseños de manicura también lo están, así que aquí te dejamos los cinco tipos que prometen reinar a lo largo del año, elige tu favorito y luce las manos más bellas.

‘Chrome Nails’

Como su nombre lo indica, esta técnica se caracteriza por un diseño cromado que aporta brillo a las uñas, de una forma ‘metalizada’, esta técnica la hizo muy famosa Hailey Bieber con un giro avainillado dejando un diseño aperlado.

‘Uñas Carey’

Este tipo de diseño, mezcla los tonos marrones, dejando una base amarilla jaspeada con negro y café con diseños abstractos a modo de pequeñas manchitas.

‘Milky Nails’

Las ‘milky nails’ son una nueva alternativa para aquellas mujeres que desean darle un giro a su esmalte blanco, pues estas brillan por su acabado cremoso y brillante, logrando ese ‘efecto leche’.

‘Glitter Nails’

El brillo no se acaba en Navidad y es que este diseño de tinte glam se mantendrá como uno de los ganadores. La técnica es obvia, agrega un esmalte de diamantina o glitter que darán luz a tus manos.

¡Ponle verde y azul!

Entre los colores que prometen reinar este 2024, son el verde oliva, pistache y el azul navy.