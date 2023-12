‘Glam Nails’ el diseño de uñas elegantes y que rejuvenecen que serán furor en Navidad

Aunque el año está por terminar, las tendencias nacen cada día, y es que, ya se augura que tipo de diseños, prendas, peinados y hasta uñas, serán las triunfadoras de estas fiestas decembrinas, y si tú, como yo, quieres ser la más elegante del lugar, estas uñas seguro que te van a encantar.

Diciembre posee un aire que no se puede comparar con los demás meses, es el momento donde la unión se mezcla con el amor y las luces que iluminan diferentes hogares, los mismos que metafóricamente se coloca en las prendas que usamos, reflejado a través de las lentejuelas, la diamantina, el brillo de los metalizado y la alegría de los flecos, estos no solo se limitan a la ropa.

El diseño de uñas es quizá otra de las grandes preocupaciones de las mujeres, y es que esta es una moda que también se ha ido reinventando, pasando del estilo XL que popularizaron artistas como Rosalía, Billie Eilish, entre otras famosas, hasta algo más sutil y elegante como lo que proponen figuras como Sofia Richie y Michelle Salas.

La tendencia que estamos por presentarte se adapta a cualquier gusto siempre y cuando siga la línea que recomienda y es que, tus manos brillen, mientras lucen elegantes y sin arrugas. (sí así es, hasta disimulan la edad)

Glam Nails: el diseño de uñas que será furor en Navidad y Año Nuevo

Si lo que buscas es un diseño elegante para tus próximas fiestas, las ‘Glam Nails’ son para ti, pues entre sus virtudes está no solo la sofisticación e incluso la formalidad de un evento de este tipo, sino que se adapta a cualquier edad, aportando juventud a las manos que las presumen.

Se llaman ‘Glam Nails’ por su característica glamurosa, brillante, que se logra a partir del uso de diamantina y otros brillos que generan un efecto de luz en las manos gracias a ellos, lo mejor de todo es su versatilidad, pues aunque en su diseño imperan estos elementos, es fácil colocarlos en diferentes formas dependiendo la ocasión para la que las vayas a usar.

Además, no solo es un diseño que se adapta a todas las edades, también a diferentes looks, pues son tan nobles que seguro no te querrás quitar el esmalte. No temas por el brillo, si colocas el suficiente, te aseguro que solo te sumará elegancia.