¿Y ‘Regina’? Lindsay Lohan ‘reparece’ con impactante look, pero su brillo se opacó por esta ausencia

Lindsay Lohan ha iniciado el año con el pie derecho y tras convertirse en madre, hizo su primera aparición pública durante la premiere de ‘Chicas Pesadas: el musical’ el reboot de su ya icónica película que protagonizó hace 20 años con un nuevo elenco y algunos rostros conocidos como Tina Fey y Tim Meadows.

Causando la sorpresa de los asistentes, la actriz, que actualmente reside en los Emiratos Árabes junto a su esposo Bader Shammas y su bebé, llevó una versión madura de ‘Cady Heron’ a la alfombra rosa de la película que, ahora, será protagonizada por Renée Rapp, Angourie Rice, Christopher Britney, Bebe Wood y Avantika Vandanapu.

La presencia de Lindsay Lohan se da como la primera en un evento público tras dar a conocer el nacimiento de su primer hijo, quien nació el 17 de julio y fue nombrado Luai cuyo origen proviene del árabe que significa ‘escudo’ o ‘protector’.

Lindsay Lohan reapareció tras convertirse en madre con elegante vestido cut-out

Con una despampanante figura y un atuendo digno de la realeza, la actriz, de 37 años, demuestra que, como Macaulay Culkin, las segundas oportunidades después de un lapso oscuro existen, mostrándose más feliz que nunca, alejada de las adicciones y las polémicas.

La alfombra rosa de la premiere de ‘Mean Girls’ se engaló con la presencia de Lindsay Lohan quien optó por un vestido que además de ser elegante, es una perfecta opción para las mujeres que enmarcar su cintura.

Se trató de un look cut-out en color negro, un diseño que dirige la mirada a la cintura con un detalle de brillantes, dejando algunas partes de piel al descubierto, además, la pieza firmada por Alexandre Vauthier tenía discretas hombreras y manga larga que añadían un toque sumamente sofisticado, que terminó con unos zapatos de tacón puntiagugos de pulsera y joyería discreta junto a un pequeño bolso.

Su peinado, por otro lado, fue la cereza del pastel, manteniendo su clásico pelirrojo y peinado con unas ondas estilo años 60, uniendo la elegancia y sensualidad en un look que afianza su título como una de las ‘plásticas’ más queridas.

Rachel McAdams: la gran ausente de la premiere de ‘Mean Girls: el musical’

Sin embargo, para muchos la sorpresa fue que la única ‘mean girl’ que se había aparecido por la alfombra, fue Lohan, quien no estuvo acompañada por Amanda Seyfried, Lacey Chabert y nuevamente, la gran ausente, Rachel McAdams, quien le habría dado vida a la tan odiada como amada, ‘Regina George’.

La ausencia de la actriz es la que más dudas ha generado, esto luego de que se viralizara un comercial temático de Walmart que había reunido a tres de cuatro miembros del elenco de la afamada película dirigida por Mark Waters.

Esto provocó la duda entre el público que no deja de preguntar por qué se ha ausentado de una de las reuniones más icónicas de estos últimos meses, a lo que, al ser cuestionada, respecto al comercial, McAdams respondió:

“No sé, supongo que no me entusiasmaba la idea de hacer un anuncio, si he de ser sincera. Una película sonaba increíble, pero nunca he hecho anuncios, y simplemente no se sentía como algo para mí. Además… no sabía que todo el mundo lo estaba haciendo. Por supuesto, me encantaría formar parte de una reunión de ‘Mean Girls’ y salir con mis Plásticas, pero sí, me enteré más tarde”, dijo Rachel McAdams a Variety en diciembre.