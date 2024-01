La tendencia ‘rosette’ que pondría furiosa a ‘Miranda Presley’ causará furor ¿Cómo es?

La temporada primavera/verano 2024 está a la vuelta de la esquina y entre las tendencias que se esperan hay una que quizá a una experta en moda como ‘Miranda Presley’ no le dé mucha gracia.

Y es que, solo hace falta recordar aquella conversación donde, poco sorprendida, el personaje Meryl Streep menciona: “¿Flores en primavera? ¡Qué innovador!”, lo cierto es que la propuesta que estoy a punto de presentarte es seguro que la amarás.

Miranda Priestly: ¿Flores? ¿En primavera? Qué original.



Yo viendo El diablo viste a la moda por enésima vez: pic.twitter.com/rX9xA03F3m — MINITEANDO ✨ (@miniteando) June 24, 2020

Podría parecer que poner flores en la ropa durante la primavera, sería una apuesta segura, sin embargo, la tendencia va mucho más allá de un simple estampado, pues, ahora tomará un nuevo giro con tintes 3D que añadirán volumen y glamour a los looks de una forma renovada.

Entre las tendencias que se auguran a lo largo de este año, no solo está el tierno estilo ‘coquette’ que envuelve de moños y lazos todo aquello que toca, también hay otras que mantienen el toque femenino como la ‘rosette’ que es la que estás a punto de conocer.

¿Qué es la tendencia ‘rosette’?

Las galas son las cunas de las tendencias, o al menos sirven para augurar lo que está por explotar como una moda, o bien aquello por lo que el streetstyle podrá optar, tal es el caso del color rojo, que sigue adquiriendo popularidad desde el verano de 2023, esto sumado a las piezas de encaje, lazos y colores neutros dignos del invierno.

Pero fue Jennifer Lopez quien adelantó una de las tendencias que gobernará la primavera/verano 2024, con un glamuroso vestido color rosa digno de Barbie firmado por Nicole + Felicia Couture, confeccionado a la medida y solo para ella, pues la pieza original, brilla por su color neutro crema.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

En su look destacó un elemento, su capa que llevaba a los hombros cubiertos de rosas, aportando volumen y elegancia a su estilismo. Esto es sin duda un claro ejemplo de lo que la tendencia ‘rosette’ es, la forma en la que se coloca esta flor en distintos looks en su forma 3D colocando destellos en tu outfit a través de aplicaciones florales.

¿Cómo combinar correctamente la tendencia ‘rosette’?

La tendencia ‘rosette’ no es tan nueva como crees, pues íconos del estilo como Lady Di y Audrey Hepburn fueron las primeras en llevarla con mucho estilo y elegancia, el secreto para usarla es más simple de lo que crees.

Recuerda que menos es más, por lo que lo principal que debes tener en cuenta es en no saturar tu look con flores 3D, añade este estilo en puntos como tu calzado, o partes donde te gustaría agregar volumen de forma elegante, por ejemplo el cuello, que las convierte en un verdadero plus. Puede ir desde prendas que tengan una gran flor, hasta pequeños detalles en los accesorios.