¡Tienen un profundo significado! JLo escondió este mensaje en su joyería de colibrí ¿Para Ben?

El 7 de enero se llevó a cabo la 81ª entrega de los Golden Globes desde el Hotel Beverly Hilton, ubicado en Beverly Hills, California, en una noche llena de lujo y glamour en la que se honró a lo mejor del cine y la televisión, siendo el primer gran evento del año.

Los premios de la gala estuvieron competidos por dos de las películas más taquilleras del verano del 2023, Barbie y Oppenheimer, liderando las nominaciones y llevándose a casa diversos galardones.

Pero no solo fueron los premios, sino las personalidades que acudieron al evento, entre ellas Jennifer Aniston, haciendo una elegante aparición que muchos tomaron como un tributo a Matthew Perry honrando su memoria y la llegada de Natalie Portman, tras darse a conocer su divorcio a causa de una infidelidad de su entonces esposo Benjamin Millepied.

El significado del look de Jennifer Lopez en los Golden Globes 2024

Como era de esperarse, las celebridades posaron con algunos de sus atuendos más sofisticados, firmados por grandes casas de moda, uniéndose a las tendencias, entre ellas, el color rojo, los lazos y el encaje.

Entre las famosas que destacaron por su atuendo estuvo, Jennifer Lopez, quien cautivó con un vestido que rápidamente se viralizó, y es que para esa gran noche, optó por un look estilo Barbie con mangas de gran volumen decoradas por rosas firmado por Nicole + Felicia, sumando joyería Boucheron que escondía un profundo significado relacionado con su nuevo proyecto y matrimonio.

Jennifer Lopez Instagram: @jlo (Instagram: @jlo)

Fue durante una entrevista en la que la Diva del Bronx profundizó en el lanzamiento de su nuevo material discográfico, reveló la razón por la que había incluido joyería en forma de colibríes: “Es temporada de colibríes. Como ven, estos son pequeños huevos de Pascua de mi proyecto, sabrán lo que significan cuando vean la película”, reveló a Variety.

La joyería también habló sobre el trabajo que habían hecho para Jennifer Lopez comentando: “La colección ‘Hummingbird’ de Boucheron fue muy emocionante para todos nosotros, dado su profundo significado personal para Jennifer y su significado en su próximo álbum”.

También te podría interesar: “Ni JLo se atrevió”: Nadia Ferreira posa con su bebé pero la comparan con la cantante

Jennifer Lopez habla de su matrimonio con Ben Affleck

Fue en esa misma entrevista para Variety, que muchos usuarios reaccionaron con reproche al periodista que entrevistó a Jennifer Lopez, pues para ellos, estuvo fuera de lugar que le preguntara acerca de los matrimonios que ha tenido, comentándole que ha ‘experimentado algunas bodas’ y le cuestionó que cómo sabría si Ben Affleck es el indicado a lo que contestó:

“Sí. Soy algo así como una experta, se podría decir de una manera extraña. No mucho sobre el matrimonio, pero sí en las bodas. No me lo tomo demasiado en serio, creo que la vida es un viaje loco en el que te caes y te levantas, sigues intentándolo y nunca te rindes”. y añadió: “A veces, cuando dicen que lo sabes, lo sabes. Él es mi mayor admirador y mi mayor soporte”.