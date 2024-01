“Ni JLo se atrevió”: Nadia Ferreira posa con su bebé pero la comparan con la cantante

Nadia Ferreira y Marc Anthony vivieron un soñado 2023 tras llegar al altar y darle la bienvenida a su primer hijo juntos y ahora le dieron la bienvenida al 2024 en familia y con toda la alegría. La pareja no dudó en presumir en redes sociales su gran momento.

“El 2023 sin dudas marcó mi vida de la manera más especial, despidiendo uno de los mejores años de mi vida para dar la bienvenida a un año con el corazón abierto para seguir cosechando momentos especiales en compañía de mi familia y todos ustedes. Mucha salud, plenitud y amor 🤍 Feliz 2024!!!”, escribió la modelo en su cuenta en Instagram junto a un carrusel de fotografías.

La pareja que ha sido criticada desde sus inicios por la diferencia de edad que manejan de al menos 31 años, ha preferido mantener resguardada la identidad del pequeño, por lo que hasta el momento no se conoce el rostro de su bebé.

Nadia Ferreira posa con su hijo y la comparan con Jennifer Lopez

Nadia Ferreira presumió a su familia en medio de las fiestas decembrinas, pero al igual que otros famosos como Christian Nodal con Cazzu y Evaluna con Camilo, han preferido no mostrar el rostro de su hijo para evitar la exposición mediática.

Es por ello que las últimas postales que ha colgado la paraguaya en su cuenta en Instagram junto a su hijo se le ha visto al pequeño de espaldas, situación que ha sido duramente criticada por algunos internautas, al punto de compararla con la ex esposa del salsero, Jennifer Lopez.

Muchos han recordado como desde el nacimiento de los mellizos Emme y Max, fruto de su matrimonio con Marc, la diva no tuvo problema en mostrarlos públicamente, lo cual no ha sucedido con el hermanito menor, por lo que han expuesto como la cantante que es mucho más famosa que la modelo, no tuvo reparo en hacerlo.

“No entiendo porque no muestra la cara de su bebé? Por la maldad y envidia que existe? Donde está su fe en Dios!”, “Ni Jlo que es más famosa se atrevió a tanto”, “No se para que se toman fotos así !! Mejor q no salga el bebé y ya .. después se molestan porque la gente se queja que le quiere ver la cara al bebé”, “El bebé sin cara. Ni siquiera la realeza hace tal cosa “, “Eres una ridícula tapando cara al bebé”, han sido algunos comentarios.