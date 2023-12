¿Cambia mucho? Los videos de Jennifer Lopez sin maquillaje que impactan a las redes: luce irreconocible

Como buena diva, Jennifer Lopez siempre está impecable sobre el escenario y en las redes sociales. La cantante y actriz es toda una inspiración para ideas de peinados, maquillaje y uñas, pero en una de sus últimas publicaciones sorprendió a sus millones de fanáticos con un video en el que se muestra sin maquillaje.

Jennifer Lopez comparte sus secretos de rutina de limpieza de piel y luce irreconocible

Jennifer Lopez tiene una piel increíble. “La Diva del Bronx” ha revelado alguno que otro de sus secretos para cuidarse a sus más de 50 años. Recientemente, compartió unos clips sin maquillaje en Instagram, y aprovechó para desvelar sus trucos de cuidado de la piel.

En uno de sus relatos comentó: “Mi rutina de mañana está compuesta por afirmaciones que alimentan mi alma y el cuidado de la piel para aportar este brillo”, escribía JLo en el pie de la foto.

Y agrega en el video: “No tengo ningún foco, ni ninguna iluminación, es solo la luz que entra por la ventana cada mañana. No llevo ningún filtro, esta es mi cara”. Y, aunque cueste creer, su piel es brillante y totalmente natural.

La actriz y cantante luce totalmente natural

Por supuesto, los productos de su propia línea “Glow” juegan un papel muy importante y esencial en su rutina. Jennifer Lopez explica que siempre hidrata bien su piel con sérum “Glow” y una crema SPF antes de comenzar a maquillarse. Algo muy importante que hace la cantante es aplicar todo en su cara y cuello.

Su rutina de limpieza empieza con J.Lo Beauty That Hit Single Gel-Cream Cleanser. “Como puedes ver, todavía no me he maquillado. Tengo que arreglarme”, dice la cantante. En otros de sus videos, también usa el sérum That JLo Glow en la cara, en el cuello y en el pecho. De igual forma, la actriz dice que el uso de protección solar es muy importante, por lo que usa una crema hidratante That Big Screen con SPF 30.

“La protección todos los días, aunque no hiciese sol en Nueva York, ha sido clave a la hora de proteger mi piel de los daños ambientales”, afirma.