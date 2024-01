¡Para lucir elegante y cara! Los looks con ‘lazos’ dominarán 2024 y así puedes usarlos

Este será el accesorio predilecto de los looks en 2024. Foto: Pexels (Foto: Pexels)

Famosos, expertos en moda y el streetstyle lo auguran, los lazos serán los ganadores del 2024, y esto se veía venir desde las recientes fiestas decembrinas, en las que distintas personas, entre ellas, la famosa influencer, Yuya, decoraba su árbol de Navidad con estos tiernos accesorios.

Tal parece que los lazos no se quedarán en la temporada invernal, sino que irán cobrando relevancia a lo largo de este año, prometiendo hacer de tu look no solo tierno, pues con las mezclas correctas, le darás versatilidad, añadiendo tintes sensuales, elegantes y hasta podrás retomar la tendencia de lujo silencioso que se ha vuelto tan popular.

La moda de las décadas pasadas está volviendo, y lo vintage estará más vivo que nunca durante este año, pero no te olvides de los lazos, cuya popularidad ha ido en incremento en plataformas como Pinterest, donde distintos usuarios han buscado ideas de cómo utilizarlos.

Esta tendencia ya se veía venir desde aquel momento en el que durante la MET Gala 2023 se honró el legado de Karl Lagerfeld y se utilizaron los lazos Chanel que popularizara durante su paso por la marca, haciendo uso de ellos, Jenna Ortega, emanando su soltura, Kendall Jenner y hasta la propia Jennifer Lopez.

Lazos: los accesorios que serán tendencia 2024

Pinterest y los expertos en moda ya lo predijeron, los lazos se convertirán en la tendencia favorita del año, poco a poco, hemos visto como las famosas se suman y las grandes editoriales de moda las plasman en sus páginas, tales como Vogue, con su reciente portada con Selena Gomez.

Su regreso se augura con fuerza para esta primavera, siendo uno de los detalles más tiernos y elegantes que se apoderará de los looks, apuesta por su soltura, su elegancia y su ternura para aportar un toque distinto a tu outfit.

No subestimes el poder de los lazos, pues estos además de la ternura y feminidad que emanan, logran que todo luzca no solo más bonito, sino que hasta sofisticado y caro.

¿Cómo incorporar lazos en nuestros looks?

Es importante tener en cuenta que la tendencia de lazos no se reduce a los peinados, pues prometen adentrarse a tu guardarropa desde jeans, vestidos, blusas, aretes, zapatos y ¿por qué no? hasta el maquillaje.

Los lazos aportarán no solo ese toque tierno, sino que darán soltura, libertad a tu look, siendo la cereza del pastel de cada uno de tus outfits, después de todo, es el elemento que cierra con broche de oro un regalo especial.

La particularidad de la tendencia de este año, es que entre más mejor, por lo que usarlos de forma repetitiva, será una gran idea. Así que, solo es cuestión de tiempo para que nos llenemos de lazos.