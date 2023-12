Taylor Swift tiene la prenda perfecta que hará que todos quieran copiar tu look este fin de semana navideño

Taylor Swift se ha convertido en la reina absoluta de este 2023. No solamente fue “Persona del año 2023″ por la revista Time, sino que además fue nombrada la artista más escuchada en Spotify, su gira The Eras Tour fue una de las más exitosas de los últimos años, y la cinta de sus conciertos recibió una nominación al Globo de Oro.

Ahora, ha dado prueba de que es toda una fashionista y que además de tener la industria musical en sus manos, tiene al mundo babeando con su estilo.

La intérprete de Look What You Made Me Do recientemente celebró su cumpleaños 34, haciendo alarde de los mejores looks invernales, ahora de nueva cuenta está en la mira con su último look que si apuestas a replicarlo para tus fiestas del fin de semana navideño, todos querrán copiarte.

El look invernal de Taylor Swift que debes imitar para impactar en tus fiestas

La cantante salió del Electric Lady Studio después de unas horas de trabajo la noche del jueves (21 de diciembre) en la ciudad de Nueva York.

Para su tiempo en el estudio de grabación, Taylor usó una chaqueta de borreguillo negra combinada con una falda negra, medias y botas.

El antiguo colaborador de Taylor, Jack Antonoff, junto con Common y Kendrick Lamar, fueron vistos saliendo del estudio poco antes que ella lo cual despertó sospechas de que pronto sorprenderá a todos con nueva música.

La clave para usar chaquetas de borreguillo y triunfar

Aunque parezca que la temporada de frío es bastante limitada respecto a la moda, pues lo único que quieres es no pasar frío y cubrirte con capas y capas de ropa, en realidad, hay muchas oportunidades para convertirte en toda una fashionista.

Taylor ha dejado claro que lo que necesitas en tu armario es una chaqueta de borreguillo. No importa cuántas tendencias hayan entrado y pasado de moda en las últimas décadas, los abrigos de piel de oveja se han mantenido de moda en todo momento. ¿Te preguntas cómo usar abrigos de piel de oveja? La temporada de invierno ha comenzado oficialmente y si las chaquetas acolchadas son demasiado deportivas o un abrigo cruzado de lana es demasiado minimalista para ti, aquí te decimos cómo triunfar con el borreguillo.

Chaqueta de borreguillo Una prenda que no puede faltar en tu armario (Pinterest)

La forma más sencilla de hacer que tu chaqueta de borreguillo parezca nueva tendencia es combinándola con prendas de moda en este momento, como son las mini faldas con medias y botas, tal y como lo hizo la cantante.

Otra forma en la que puedes combinarla es con un suéter de cuello redondo marrón y jeans negros puede darle un estilo parisino clásico pero informal.

Otras combinaciones simples con chaquetas de borreguillo que son muy ganadoras: