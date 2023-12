Esta es la tendencia más glamorosa y a prueba de frío que siguen Selena Gomez y Taylor Swift

Este definitivamente ha sido un gran año para Taylor Swift y Selena Gomez. Ambas han ganado el reconocimientos de todos por su carrera artística y también por su gran estilo.

Ahora que Taylor está celebrando su cumpleaños 34, no pasó desapercibida pues estuvo bien acompañada de Selena durante una salida nocturna en la ciudad de Nueva York. Las amigas fueron captadas saliendo de Zero Bond en Manhattan, donde salió tomada de la mano a la actriz de Only Murders in the Building, su mejor amiga desde hace mucho tiempo. Lo que llamó la atención de ambas fueron sus outfits invernales ganadores, los cuales ahora todas queremos replicar.

Por un lado, la intérprete de Anti-Hero lució una elegante gabardina color canela y botines negros de tacón. Por otro lado, Selena optó por un look total black compuesto por un trench coat negro, leggins, cuello de tortuga y botines todo en negro.

Selena Gomez y Taylor Swift siguen la última tendencia para un look de invierno ganador

A medida que avanzan los cambios estacionales,el periodo entre el otoño y el invierno tiene el mayor potencial de estilo a pesar del frío. Ésta es la oportunidad perfecta para sentirte en una película Hallmark o en Paris con un look invernal glamoroso y acogedor que no implique chaquetas pesadas y miles de capas de ropa.

Una gabardina o trench coat es una prenda atemporal que ha existido durante generaciones y es fácil ver por qué. Su versatilidad le permite combinarlo con la mayoría de los artículos que ya tienes en tu armario y puedes usarlos durante varias temporadas.

Los trench coats son la prenda perfecta para añadir a tus conjuntos durante esas épocas de transición del año. Puedes usar una gabardina durante el otoño y el invierno, o cuando comience a hacer más calor hasta la primavera. Es un elemento básico de armario verdaderamente sencillo y en el que vale la pena invertir para tu guardarropa. La pregunta del millón siempre es, ¿cómo estilizar esta prenda para un look ganador como el de Taylor y Selena?

Comienza con el clásico

Si eres nueva con esta prenda, primero invierte en la icónica gabardina larga color canela. El color neutro y la longitud más larga favorecen universalmente a todas las alturas y formas corporales.

Cuando busques una trata de encontrar una que llegue alrededor de las pantorrillas. Esta longitud es la más versátil en términos de proporciones (más sobre esto a continuación). Hay muchos largos de gabardinas; es posible que tengas que probar varios para que se ajusten a tu altura personal.

Capas

Una de las características de los trench coats es su versatilidad. Puedes usar una gabardina con una sudadera y unos leggings con la misma facilidad que sobre un vestido o una falda.

No tengas miedo de ponerte tu gabardina con casi todo lo que tienes. ¡Experimenta y encuentra lo que te gusta! ¡Algunos de mis conjuntos de gabardinas favoritos fueron originalmente combinaciones inesperadas para mí!

Total black

Si bien la mayoría de las gabardinas están disponibles en color canela o caqui, no temas optar por otro color clásico: el negro. Una gabardina negra es una opción excelente y elegante si buscas una gabardina de noche para cenar, ir al teatro o a una cena coqueta.

Moldea tu cintura

Si tu gabardina tiene cinturón, dale estilo de manera efectiva. En los días más fríos, probablemente usarás tu gabardina abotonada y con cinturón. Puedes hacer un nudo simple o, si quieres adornarlo, prueba con un lazo. Sin embargo, en los días más cálidos, cuando dejes la gabardina abierta, ata el cinturón con un nudo o un lazo en la espalda. Esto evita que el cinturón se deslice hacia ambos lados y que se vea sucio.