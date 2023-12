“Basura”: Taylor Swift no aguantó más y acusó a Kim Kardashian de derribarla psicológicamente

A sus 33 años, la cantante Taylor Swift es una de las personas y mujeres más poderosas del mundo. Es capaz hasta de producir un “sismo” en sus conciertos, ser una cátedra en prestigiosas universidades de Estados Unidos y a sus 20 años convertirse en la artista más joven en conseguir un Grammy a mejor álbum del año.

Sin dudas, ella es una referencia de constancia, logro y éxito para millones de seguidores en todo el mundo, por esto, este 6 de diciembre la revista Time la nombró “persona del año” y la calificó como “heroína de su propia historia”. Ella es la cantante más escuchada en Spotify en este 2023.

La compositora, por supuesto, desnudó su alma en una entrevista bastante reveladora, en la que no dudó hablar de debacle psicológico que sufrió, según ella, a causa de Kanye West y su ahora expareja, Kim Kardashian, que la sumergieron en un aislamiento total.

Los impases entre West y Swift se remontan al 2009, cuando en los VMAs, ella ganó el premio al mejor video por su tema You Belong To Me. Cuando recibió el galardón, el rapero no permitió que hablar, le arrebató el micrófono para decir que el premio lo merecía era Beyonce.

Pero episodio que la derrumbó por completo fue en el 2016, cuando él la llamó para pedirle permiso para incluirla en la frase de una canción que estaba componiendo, pero ella no dio permiso y aún así él la publicó: “Siento que Taylor y yo todavía podríamos tener relaciones sexuales / ¿Por qué? Yo hice famosa a esa perra’. Pero, no todo quedó ahí, porque luego fue la misma Kim Kardashian quien difundió el video de la llamada que él le hizo a ella.

Ahora, siete años después, Taylor reveló todo el sufrimiento que los dos le ocasionaron: “Tienes un marco completamente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego publicó para decirle a todos que yo estaba (de acuerdo). Mentirosos”.

“Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado antes. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Tenía miedo de recibir llamadas telefónicas”, aseveró la intérprete de “Anti-Hero”.

La estadounidense aseveró que en ese tiempo se alejó de casi todo el mundo, ya que dejó de confiar en todos. Fue una caída muy dura. Además, reveló que dedicó todo su álbum Reputation (2017) a este oscuro episodio de su vida, y por eso usó las serpientes como comparación con la socialité, lo que reavivó de nuevo todo el asunto. Pensó que toda su carrera musical se iría al foso.

Y en su resiliencia descubrió: “Mi respuesta a cualquier cosa que suceda, buena o mala, es seguir haciendo cosas. Sigue haciendo arte’. (...) Pero también he aprendido que no tiene sentido intentar activamente, entre comillas, derrotar a tus enemigos... La basura se saca sola cada vez”.