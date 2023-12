Taylor Swift se ríe del frío con el mini vestido de brillos perfecto para deslumbrar en las fiestas

Taylor Swift se convirtió en la reina absoluta de la noche durante los festejos de su cumpleaños número 34. La cantante tiene muchas razones para celebrar después del gran año entre el éxito de la regrabación de sus canciones, su gira The Eras Tour, la proyección de la cinta del concierto y el ser nombrada la artista más escuchada en Spotify.

Además de derrochar talento, derrocha belleza y estilo y con su look cumpleañero lo dejó más que claro.

El look de Taylor Swift ideal para las fiestas navideñas

La intérprete de Look What You Made Me Do literalmente se burló del frío con un pequeño y brilloso vestido negro.

Taylor salió a la ciudad de Nueva York usando un Clip Peppiatt Lucina Embellished Stretch-mesh, un vestido valuado en $2335 dólares. Además resaltó con una luna de lentejuelas plateadas en el frente, así como brillantes apliques de estrellas y nubes.

Taylor hizo alarde de sus piernas largas con el atuendo mientras realzaba su figura con un par de tacones de plataforma negros. Para su peinado, dejó unos mechones rubios oscuros cayeran sueltos sobre sus hombros y complementó con un collar plateado.

Por supuesto tampoco se trata de retar al clima por lo que la cantante llevaba una una chaqueta de lana negra y llevaba un bolso plateado brillante.

Swift estuvo acompañada de Blake Lively, Gigi Hadid y Miles Teller, aunque en días anteriores se dejó ver en otros festejos con su novio Travis Kelce y su mejor amiga Selena Gomez.

La guía definitiva de Taylor Swift para usar vestidos brillosos

Los vestidos de brillos y lentejuelas son una de las opciones más atrevidas y versátiles para el guardarropa de toda mujer. Ya sea que estés buscando la pieza perfecta para eventos festivos, ocasiones especiales o una salida nocturna en la ciudad, ésta es una opción ideal para deslumbrar en cada paso. Así puedes lograrlo:

Elige un corte sencillo

Las lentejuelas y brillos hacen una gran declaración. Cuando uses un vestido de de este estilo, llamarás la atención sí o sí así que no necesita un escote atrevido ni una silueta dramática encima de las lentejuelas. En su lugar, busca vestidos sencillos que tengan un escote, dobladillo discretos. Deja que las lentejuelas hablen por sí solas. Aunque claro, todo depende de lo que te guste.

moda Así puedes aprovechar la temporada navideña para estilizar tu figura y rejuvenecer (Freepik)

Encuentra el ajuste perfecto

Todas las miradas estarán puestas en ti con esas brillantes lentejuelas ¡así que debes asegurarte de que tu vestido se sienta cómodo! Encontrar una talla y un diseño que complemente tu tipo de cuerpo es clave para triunfar.

Detalles de lentejuelas

Un vestido de lentejuelas no significa necesariamente que esté cubierto de brillo. Los vestidos con detalles de lentejuelas están de moda y, a menudo, son más versátiles que uno cubierto de ellas. Puedes buscar vestidos con lentejuelasque estén bordadas únicamente en los bolsillos, las coderas de lentejuelas o en figuras como en el vestido de Taylor.