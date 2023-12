Bob grunge: la nueva tendencia en cabellos cortos con capas que quita hasta 10 años

Ya sabemos qué es lo que se llevará en 2024 y entre esos estilos está el bob grunge, el cual aporta volumen, versatilidad y movimiento a tu peinado.

No es novedad que las capas seguirán siendo parte de lo más pedido, pero en esta oportunidad se combina con un estilo rockero bastante innovador e irreverente, sin importar la edad de quien lo lleve.

¿Cómo es el bob grunge, la nueva tendencia en cortes de cabello cortos?

Portales especializados como Glamour lo describen como “una versión ligeramente más voluminosa, musculosa, y a capas del clásico corte recto. La forma cuadrada y despuntada se sustituye por algo un poco más suelto y despreocupado”.

Es decir, que al igual que el original puede llegar al mentón o incluso ser un poco más alargado, pero lo que genera una radical diferencia son sus puntas desfiladas y el degradado que se extiende por toda la melena. Su acabado aporta una textura suave y a la vez enmarca el rostro.

Otro aspecto que amamos del bob grunge, que seguramente ya le has visto a tus famosas e influencers favoritas, es que no se necesita de muchos esfuerzos para peinarlo o arreglarlo todos los días. Incluso con la textura natural de tu pelo se verá bien, pues no importa si se usa liso, rizado u ondulado.

“Los peinados desordenados y messy son lo que mejor le encajan, ya sea que tengas el pelo largo o corto, te darán ese toque effortless tan característico del estilo grunge”, relata la misma fuente.

“Fusionando elementos del corte shag y el mullet, este estilo mezcla capas irregulares con una longitud más corta en la parte frontal y lados, creando un aspecto único y trendy”, agregan, dejando claro que se puede combinar con otras tendencias del momento para un estilo más original.