“Hermosa, pero mal vestida”, el ‘crimen de moda’ de la esposa de Chayanne que no le perdonan en redes

Marilisa Maronesse, la esposa de Chayanne es una de las mujeres más admiradas y envidiadas al estar casadas con el famoso cantante.

Sin embargo, la venezolana también ha sorprendido y enamorado con su belleza, y es que de joven fue modelo y miss, y a sus 54 años luce de maravilla, como de 30.

Muchos la comparan con Jennifer López pues la esposa del cantante luce un cuerpazo y tiene una belleza natural que enamora.

Además, también dicen que su estilo es sexy y elegante, pero recientemente la famosa llevó un look que no ha gustado a nadie en redes.

El look de la esposa de Chayanne en el cumpleaños de su hija Isadora por el que la critican

Isadora Figueroa, la hija de Chayanne estuvo de cumpleaños y lo celebraron por todo lo alto con una extravagante fiesta donde estuvieron sus familiares y amigos.

La joven compartió algunas fotos de lo que fue su fiesta y por supuesto no pudo faltar su foto familiar en la que aparece con su hermano Lorenzo, y sus padres, Chayanne y Marilisa.

Chayanne La esposa del cantante fue criticada por este look en el cumpleaños de su hija (@isadorafigueroa/Instagram)

Aunque Marilisa siempre ha sido admirada por sus looks, esta vez no gustó mucho y hasta dijeron que cometió un grave error de moda.

La exmodelo lució un hermoso vestido largo floreado, con mangas abullonadas, y atrevido escote en la espalda, que combinó con unas botas vaqueras en tono marrón, algo que muchas aseguran que no queda bien no combina.

“Hermosa ella, pero mal vestida, que horror esas botas”, “así se daña un look, como va a llevar esas botas que horror”, “primero esas botas están fuera de moda, y segundo no van con ese vestido”, “OMG pero que crimen de la moda cometió esta mujer”, y “ella es hermosa, pero este look no fue el mejor”, fueron algunas de las reacciones en redes.