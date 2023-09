¡Por fin!: Chayanne reconoce a Baby Salomé, la niña que se hizo famosa por bailar su tema y le envió mensaje

Chayanne es uno de los cantantes más famosos que con los años no pasa de moda y es capaz de conquistar no solo a las mamás, y abuelitas, también a las más chiquitas de la casa.

Y es que hace unos años una niña se viralizó en las redes al bailar el tema del cantante Salomé con mucho ritmo, emoción, y orgullo ya que ella también se llama así.

En el video se ve a la niña luciendo un vestido celeste, con unas trenzas mientras baila y canta este exitoso tema de Chayanne y dice “viste dice Salomé, soy yo”.

No solo su familia quedó conmovida y emocionada con este momento, sino que el video se viralizó en redes en el 2020 y aunque ya pasaron 3 años, el cantante la reconoció y compartió el video en sus redes recientemente.

Chayanne y el hermoso mensaje que le dedicó a Baby Salomé, la niña que se hizo famosa al bailar su canción

Chayanne compartió el video de Baby Salomé en su cuenta de X, antes Twitter, este 28 de septiembre con un mensaje con el que dejó ver lo conmovido que estaba de ver a la pequeña bailar su tema.

“Hace un tiempo me llegó este video y me conmovió muchísimo. Ver la emoción, la felicidad y la energía que irradia esta princesa al bailar mi canción y escuchar su nombre, me hizo recordar la razón por la que amo tanto lo que hago. Gracias Salomé, gracias mi gente bonita por llenarme de tanta gratitud”, escribió el famoso cantante.

Hace un tiempo me llegó este video y me conmovió muchísimo. Ver la emoción, la felicidad y la energía que irradia esta princesa al bailar mi canción y escuchar su nombre, me hizo recordar la razón por la que amo tanto lo que hago. Gracias Salomé❤️ Gracias mi gente bonita por… pic.twitter.com/KHTdtG1YJg — CHAYANNE (@CHAYANNEMUSIC) September 28, 2023

Ya han pasado 3 años desde ese video, y Salomé ha crecido, ya tiene 7 años y encanta en sus redes con su chispa, personalidad, carisma, y por supuesto sus bailes.

Y es que la pequeña es una gran bailarina, y constantemente la halagan por su gran talento, y, de hecho, ya cuenta con más de 2 millones de seguidores en Instagram, donde de hecho, reposteó el mensaje que le dedicó Chayanne en Twitter.