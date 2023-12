¡Contradijo a Carolina Herrera! el valioso consejo de moda que su hija dio a mujeres de 40 y todas amaron

Carolina Herrera es una de las diseñadoras más famosas y exitosas y se ha convertido en todo un referente de la moda, que da los mejores consejos para verte con clase.

Sin embargo, algunas de sus famosas reglas son muy polémicas, como el hecho que las mujeres de 40 no pueden llevar el cabello largo o no pueden lucir atuendos sexys y reveladores.

No todas las mujeres están de acuerdo con ella, y una de ellas es su hija, Carolina Adriana Herrera, quien compartió algunos mandamientos de elegancia que van contra su madre.

El valioso consejo de moda que dio la hija de Carolina Herrera y con el que la contradijo

Durante una reciente entrevista a la revista Glamour México, Carolina Adriana Herrera compartió algunos consejos de moda, y algunos van en contra de su famosa madre.

La joven, quien es directora creativa de belleza de Carolina Herrera aconsejó a las mujeres de 40, 50 y más a vestirse como quieran.

“ Vístete como te de la gana y no te dejes influenciar por absolutamente nadie”, fueron algunos de los consejos que ofreció y que sin duda van en contra de todo lo que dice su madre.

Muchos lo tomaron como una gran indirecta de su hija para ella, y muchas mujeres han estado completamente de acuerdo con ella.

“Piensa distinto a su madre, tiene su propia personalidad”, “me cae mejor esta que su mamá”, “uy que tu mamá no te escuche porque no le gustará jaja”, “con ella si estoy muy de acuerdo”, “me encanta lo que dice, así es”, y “de los mejores consejos de moda que he visto”, fueron algunos de los comentarios en redes.

Además, dio otros consejos que forman parte de sus mandamientos de elegancia y belleza y consisten en “verte siempre en un espejo y ser auténtica y natural”.