No más Carolina Herrera: 5 mujeres que te enseñan a ser un ícono de moda sin seguir sus reglas

Íconos de moda que no siguen las reglas de Carolina Herrera y destacan por su elegancia (Instagram/ Gloria Saldarriaga- Caroline de Maigret)

Muchas mujeres se han quedado en el limitado mundo de la elegancia prodigado por diseñadoras como Carolina Herrera. Sin embargo, hay opiniones menos clasistas, más abiertas, más modernas y menos conservadoras sobre qué es ser elegante, destacar y saber expresarse con la moda. Esto, a través de íconos de la moda mundial que se saltan todas sus reglas.

5 mujeres íconos de moda que no siguen las reglas de Carolina Herrera y destacan con su estilo

Lyn Slater

Reprodução/Instagram

La maestra se convirtió en ícono accidental de moda en 2017, y de hecho su cuenta se llama así, Accidental Icon.

Es la autora del libro “Cómo ser vieja” y juega con proporciones, texturas y colores sin restricciones de edad, por lo que eso de “cómo ponerse vestidos a los 40 años sin verse vulgar”, no aplica en su caso.

Su estilo es tan poderoso, que ha aparecido en fotos del famoso creador de contenido de estilo, Ari Seth Cohen, entre otras publicaciones.

Juega con blanco, negro, colores. No sigue las reglas de Carolina Herrera en cuanto a cómo usar camisas, tenis o faldas sin importar su edad. Tampoco le teme a los estampados y piezas llamativas.

Iris Apfel

La moda te da el lujo de ser tan loco y excéntrico como quieras. Vean a Iris Apfel. Foto: Getty. Imagen Por:

La decoradora es un ícono legendario de la moda que tiene más de 100 años, varias colaboraciones, su propio documental y se caracteriza por la profusión en sus accesorios.

Nunca le ha interesado seguir las reglas de Carolina Herrera porque su estilo es único: es quien invita a usar color, accesorios y piezas fuera de lo común para divertirse con la moda.

Su última gran colaboración fue con H&M, donde se mostró su amor por el colorido, por la diversión y por las formas. Tampoco sigue las reglas de Carolina Herrera para vestirse según determinada edad: ella las hace.

Incluso tiene su propia muñeca Barbie.

Caroline de Maigret

Caroline de Maigret, influencer de moda que no sigue las reglas de Carolina Herrera (Instagram/ Caroline de Maigret)

Es todo lo opuesto a Iris, pero viene de una tradición que solo se da en su ciudad, París: ese estilo simple, hasta edgy, rockero, que la hace verse igual de natural con unos jeans y un gran abrigo, que con una chaqueta de cuero o un conjunto Chanel.

La ex modelo, madre de un niño y musa de Chanel y Lancome, entre otras marcas, es heredera del estilo de mujeres como Inés de la Fressange, musa de Karl Lagerfeld y Yves Saint Laurent.

Una en donde claro, su fenotipo cuenta, pero en donde no hay looks tan producidos, donde el maquillaje discreto destaca y tampoco hay la perfección que exige Carolina Herrera. Simplemente, es combinar el rock and roll y lo urbano con piezas claves.

Caroline tiene un libro llamado “How to be Parisian”.

Gloria Saldarriaga

La ex modelo colombiana combina de manera orgánica atuendos de diseñadores locales, internacionales y también piezas artesanales de sus muchos viajes por el mundo.

No sigue las reglas de Carolina Herrera en cuanto a cómo usar vestidos o zapatos: puede usar vestidos con botas texanas, o un corsé combinado con otra pieza. Incluso mezcla tenis, a sus más de 40 años, con estampados y dénim.

Esto la ha convertido en un ícono de moda latinoamericano.

Anna Dello Russo

La mítica editora de Vogue se salta todas las reglas impuestas por Carolina Herrera: es la reina del más es más.

Más color, más siluetas, más sensualidad. Siempre con combinaciones improbables, siempre con las últimas marcas, siempre mostrando que en la moda hay infinidad de estilos y no hay por qué limitarse.