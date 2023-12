5 accesorios que debes evitar usar o te podrían restar elegancia en 2024

Los accesorios sirven para realzar y complementar cualquier look, son la cereza del pastel que pueden ayudar a potenciar tu outfit, pero si estos se ocupan de la forma equivocada podrían incluso a hacer lucir poco elegantes y hasta con más años de los que de verdad tienes.

Aunque estos elementos no definen si un look te puede sumar años, si pueden ser un detonante, recuerda que el estilismo es importante, ocúpalo a tu favor y brilla a donde sea que vayas, eso sí, ten en cuenta siempre que de la moda, puedes ocupar aquello que te haga sentir cómoda y no es necesario estar al último grito constantemente.

Es valioso destacar que aunque no hay una fórmula exacta, la clave para lograr el look perfecto, se basa en cosas muy sencillas, como la comodidad, la seguridad y la actitud con la que lo portes, además claro, de conocernos bien a nosotras mismas para saber qué nos queda y qué no, todo esto, recomendado por la mismísima Carolina Herrera.

También te podría interesar: ¿Ya los tienes? Estos son los jeans que las mujeres más elegantes usarán en 2024

5 accesorios que podrían restarte elegancia

Los accesorios son un gran aliado para potenciar tu look, no consigas el efecto inverso y sigue apoyándote de ellos para lucir elegante, fresca y estilizada. Aquí te dejamos algunas recomendaciones para que tu outfit no te reste elegancia y tampoco te sume años.

Joyas muy grandes

Las joyas pueden ser gran plus para cualquier outfit, pero trata de no abusar de ellas o podrían restar elegancia, recuerda hacer una buena combinación de las mismas y no caer en excesos, juntar muchas o bien ocupar algunas de gran tamaño, pueden hacer que toda la atención se centre de forma innecesaria y hacerte ver poco elegante.

Lentes de sol XXL

Los lentes de sol son los predilectos para lucir como mucho estilo y además añadir ese toque de misterio, pero abusar de su tamaño puede ser algo perjudicial e incluso puede quitarte elegancia, opta por unos que no cubran todo tu rostro, pues hará que luzcas exagerada.

También te podría interesar: Los vestidos que ya no se llevarán en 2024 y te harán lucir desatinada a los 40 años o más

Bolsos muy grandes

Recuerda que a veces menos es más, ya sea una cita o una salida con amigos, lo mejor es optar por bolsos pequeños, discretos, en los que lleves solo lo necesario.

Diademas con estampado de paliacate

Aunque se augura que las diademas vuelvan a estar de moda, opta por aquellas que no tengan colores vibrantes o muchos estampados, pues, podrían darte un aspecto infantil, apuesta por colores sólidos, neutros y con elementos más discretos.

Reloj grande con pulseras